LA FAMILIA CRECE
Rocío Crusset anuncia que está embarazada: la modelo espera su primer hijo junto a Charlie Schein
Después de su boda con Charlie Schein el pasado mes de mayo, Rocío Crusset ha revelado que está embarazada de su primer bebé a sus 32 años.
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Rocío Crusset está de enhorabuena. La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero ha anunciado que está embarazada de su primer hijo junto a su marido, el estadounidense Charlie Schein.
La modelo ha compartido la noticia en Instagram con una fotografía luciendo un vestido verde y acariciándose la barriguita. "Baby Gringo on the way", ha escrito, acompañando la publicación de varios emoticonos.
Una feliz noticia que llega pocos meses después de su boda con Charlie, celebrada el pasado 30 de mayo en Nueva York en una ceremonia íntima y rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. La pareja atraviesa así uno de sus momentos más especiales.
Aunque Rocío siempre ha sido discreta con su vida privada, ha querido compartir esta nueva ilusión con sus seguidores. Por el momento, no ha desvelado más detalles sobre el embarazo ni la fecha prevista para el nacimiento del bebé.
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Se trata de noticia que ha llenado de alegría a Carlos Herrera y Mariló Montero, que volverán a convertirse en abuelos. La familia suma así un nuevo motivo de felicidad con la próxima llegada del primer hijo de Rocío.
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