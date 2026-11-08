El alegato de Karlos Arguiñano por consumir productos españoles: “Hay que apoyar la producción local”

La cocina de Karlos Arguiñano siempre ha destacado por la frescura de sus ingredientes y la sencillez de sus elaboraciones, pero también por la naturalidad con la que el cocinero aborda asuntos de la actualidad diaria mientras elabora sus recetas.

Con la cercanía que le caracteriza, Arguiñano ha reflexionado para poner en valor el trabajo constante de los productores de nuestro país, haciendo un llamamiento directo para priorizar los alimentos cosechados y elaborados dentro de nuestras fronteras.

Durante la preparación de su receta de cabeza de lomo asada, el cocinero ha hecho especial hincapié en la necesidad de apostar decididamente por la materia prima de proximidad. En su intervención, el chef ha recalcado la importancia de arrimar el hombro en favor de la sostenibilidad del sector primario.

"Eso siempre produce satisfacción", ha enfatizado Arguiñano durante su alegato, recordando que elegir alimentos españoles no solo garantiza una calidad excepcional en el plato, sino que sirve para mantener vivos los pueblos y sostener miles de empleos en el medio rural.