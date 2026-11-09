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Esta noche, El Hormiguero vuelve a recibir a Macarena Gómez

La actriz regresa al programa para hablar de sus nuevos proyectos y repasar su trayectoria.

Macarena Gómez en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a Macarena Gómez, una de las actrices más reconocidas y carismáticas del panorama audiovisual español. La intérprete cordobesa regresa al programa para charlar con Pablo Motos sobre su actualidad profesional, sus últimos proyectos y algunos de los momentos más destacados de una carrera en la que ha demostrado su versatilidad tanto en el cine como en la televisión.

Durante la entrevista, Macarena Gómez compartirá algunas de las anécdotas más curiosas que ha vivido a lo largo de su trayectoria y recordará experiencias de sus numerosos rodajes. Además, mostrará su lado más personal y su particular sentido del humor en una visita que promete dejar grandes momentos.

Sobre ella:

Macarena Gómez cuenta con una extensa trayectoria como actriz de cine, teatro y televisión. Alcanzó una gran popularidad gracias a su papel de Lola Trujillo en La que se avecina, aunque también ha destacado en películas como Las brujas de Zugarramurdi, Musarañas y Pieles. Su trabajo le ha valido diferentes reconocimientos y la ha consolidado como uno de los rostros más conocidos de la ficción española.

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