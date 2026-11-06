Susanna Griso estalla contra Afra Blanco por la politización del Constitucional: "No nos chupamos el dedo"

A raíz de que la portavoz del PP, Ester Muñoz, dijese en una entrevista concedida a 'Espejo Público' que "el Tribunal Constitucional actúa muchas veces al dictado del Gobierno y de Pedro Sánchez", la activista y colaboradora Afra Blanco se echaba las manos a la cabeza y reaccionaba en directo. "Me parece gravísimo que una persona que ostenta su responsabilidad, que va a unas elecciones generales y que mañana podría gobernar España esté reconociendo públicamente que se puede meter mano en los magistrados y mañana, si gobiernan ellos, por qué no lo van a hacer", decía mientras pedía una actuación de los magistrados ante estas declaraciones.

Tras esta observación de la colaboradora, Susanna Griso respondía: "Es gravísimo que, en función de las mayorías del Constitucional, veamos cómo un órgano que no es judicial, que es político, hace lo que al Gobierno le interesa". Para ella, esto era así con independencia del partido que estuviese gobernando. "Manejan las mayorías como les da la gana, es una vergüenza, no es un tribunal de casación y actúa como tal", estallaba.

"¿Vosotros lo veis normal?"

Para Blanco, era legítimo que Griso hiciera ese análisis. En cambio, no le parecía "aceptable" que esta valoración viniese por parte de una política.

Susanna le ponía como ejemplo que el Constitucional ratificara la Ley de Amnistía: "¿Tú de verdad te crees que con una mayoría conservadora la hubiesen avalado?". Sin embargo, para Afra, los magistrados del TC no lo hicieron por entender la ley desde una línea más progresista ni por estar gobernando Pedro Sánchez.

"Pero, a ver, que no nos chupamos el dedo", reaccionaba Susanna. "Es así, lo vemos todos, el Constitucional está politizado porque es un órgano de extracción política, no judicial", continuaba.

"Lo grave es que ocurra, no que un político lo diga"

La activista se mantenía en que lo que criticaba era que el análisis lo hicieran los políticos. "A mí que un político que se presenta a las elecciones generales diga que Pedro Sánchez va a descolgar el teléfono y va a hacer que el Constitucional haga caso a Ábalos, me parece gravísimo. ¿Vosotros lo veis normal?", consideraba.

En este debate, Griso aseguraba tenerle un "respeto profesional enorme" al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, pero sí que creía que, en función de las mayorías, se llegaba a unas decisiones u otras. "Lo grave es que ocurra, no que un político lo diga", concluía.

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