“Cásate conmigo”: la sorprendente propuesta de Serhat a Zeynep para salvar a Kader

Zeynep tiene claro que quiere adoptar a Kader. Que los servicios sociales se llevaran a la pequeña ha sido el impulso definitivo para tomar esta decisión. Además, Berrak le ha dejado claro que no piensa hacerse cargo de ella, por lo que la profesora está dispuesta a hacer todo lo posible para que la niña pueda volver a su lado.

Sin embargo, después de hablar con el abogado de Serhat, Zeynep ha descubierto que lo tiene mucho más difícil de lo que pensaba. Al estar soltera, sus posibilidades de conseguir la adopción se reducen casi al mínimo. Tener un trabajo y haber creado un vínculo emocional con Kader no parece suficiente para que los servicios sociales le concedan la custodia.

Agobiada por la situación y sin saber qué hacer, Zeynep ha salido al balcón para tomar aire. Allí la ha sorprendido Serhat con una propuesta que no esperaba: “Cásate conmigo”. El empresario cree que así podrán conseguirlo.

¿Aceptará Zeynep la propuesta de Serhat? ¿Cómo reaccionarán sus familias si deciden casarse? ¿Conseguirán que Kader vuelva a estar con ellos? La profesora y el empresario están ante un paso que podría cambiarlo todo.