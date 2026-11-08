Manuel de la Peña, sobre la longevidad: "La positividad es clave"

Manuel de la Peña ha hablado en La Mesa sobre el negocio del antienvejecimiento y los factores que, a su juicio, influyen en la longevidad. El doctor y académico ha querido poner el foco en la importancia de la actitud con la que afrontamos la vida.

"La mente es fundamental", ha asegurado De la Peña, que considera que "la positividad es clave en la longevidad". En este sentido, ha insistido en la importancia de evitar los pensamientos negativos y mantener una actitud positiva ante el paso del tiempo.

Además, el doctor ha defendido la necesidad de vivir el presente, sin centrarse constantemente en las preocupaciones. Una filosofía que, según ha explicado, considera fundamental para disfrutar de la vida.

Como ejemplo, De la Peña ha recordado a su amigo Ángel Nieto, del que ha destacado precisamente su manera de afrontar la vida. Según ha contado, el expiloto siempre vivió siguiendo esa filosofía de disfrutar del presente.