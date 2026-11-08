Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Toma nota

Manuel de la Peña, sobre la longevidad: "La positividad es clave"

El doctor y académico ha reflexionado sobre el negocio del antienvejecimiento y ha destacado la importancia de la mente y de vivir el presente para afrontar el paso de los años.

Manuel de la Peña, sobre la longevidad: "La positividad es clave"

Manuel de la Peña, sobre la longevidad: "La positividad es clave"

Publicidad

Manuel de la Peña ha hablado en La Mesa sobre el negocio del antienvejecimiento y los factores que, a su juicio, influyen en la longevidad. El doctor y académico ha querido poner el foco en la importancia de la actitud con la que afrontamos la vida.

"La mente es fundamental", ha asegurado De la Peña, que considera que "la positividad es clave en la longevidad". En este sentido, ha insistido en la importancia de evitar los pensamientos negativos y mantener una actitud positiva ante el paso del tiempo.

Además, el doctor ha defendido la necesidad de vivir el presente, sin centrarse constantemente en las preocupaciones. Una filosofía que, según ha explicado, considera fundamental para disfrutar de la vida.

Como ejemplo, De la Peña ha recordado a su amigo Ángel Nieto, del que ha destacado precisamente su manera de afrontar la vida. Según ha contado, el expiloto siempre vivió siguiendo esa filosofía de disfrutar del presente.

¿Puede Pedro Sánchez remontar los sondeos? Los colaboradores de La Mesa analizan sus opciones

¿Puede Pedro Sánchez remontar los sondeos? Los colaboradores de La Mesa analizan sus opciones

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Agustina

Agustina, víctima del timo del abrazo cariñoso: "Me ayudó a subir las escaleras y me quitó 5000 euros"

“Me voy a quedar a los dos”: la estrategia de Melendi para no perder a Ana tras su Batalla con José

“Me voy a quedar a los dos”: la estrategia de Melendi para no perder a Ana tras su Batalla con José

Manuel de la Peña, sobre la longevidad: "La positividad es clave"

Manuel de la Peña, sobre la longevidad: "La positividad es clave"

¡Conspiración contra Mika! Melendi y Lola Índigo planean su robo mientras el coach valora la batalla
Mejores momentos | Batallas

¡Conspiración contra Mika! Melendi y Lola Índigo planean su robo mientras el coach valora la batalla

“Yo no voy de nada, yo soy”: la lección de Lola Índigo a sus talents para deshacerse del miedo
Mejores momentos | Batallas

“Yo no voy de nada, yo soy”: la lección de Lola Índigo a sus talents para deshacerse del miedo

Joseba Arguiñano sobre como dar verdura a los pequeños
LO EXPLICA

Joseba Arguiñano, sobre cómo preparar verdura a los más pequeños: “Deben verla entera”

Dar verdura a los niños pequeños puede ser todo un quebradero de cabeza. No obstante, Joseba Arguiñano ha insistido en su importancia, haciendo hincapié en que no siempre hay que camuflarla para que no se den cuenta de que la están comiendo.

David Trigo, concursante de Pasapalabra
¿Qué significan?

Estopa y Macaco, dos curiosos aciertos de David en AlaZ... ¡que nada tienen que ver con la música!

El concursante barcelonés volvió a demostrar la amplitud de su vocabulario en AlaZ con dos respuestas que, pese a las apariencias, no tenían nada que ver los hermanos Muñoz ni con el solista barcelonés.

Óscar Higares reflexiona sobre el paso del tiempo: "La gente empieza a cuidarse desde fuera"

Óscar Higares reflexiona sobre el paso del tiempo: "La gente empieza a cuidarse desde fuera"

Ana Obregón

Ana Obregón y Antonia Dell’Atte, ¿el fin de una guerra?: de las disculpas públicas al enfado de la italiana

El alegato de Karlos Arguiñano por consumir productos españoles: “Hay que apoyar la producción local”

El alegato de Karlos Arguiñano por consumir productos españoles: “Hay que apoyar la producción local”

Publicidad