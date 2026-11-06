Víctor Ábalos, tras el informe de la UCO: "No sé de la vida de mi padre, voy a saber de su expareja"

Víctor Ábalos rompe su silencio tras las últimas novedades del caso que rodean a su padre y al Gobierno. Explica que, durante el segundo registro de la vivienda de su padre, los agentes de la UCO se llevaron los dispositivos personales de Andrea, su novia, junto a su documentación. Sin embargo, sostiene que no encontraron nada más y describe el inmueble como "la misma casa con las mismas cosas".

También critica que la actuación se haya producido a pocas semanas de las elecciones, un momento que, a su juicio, puede tener una gran influencia.

La compra del loft de Vallecas, bajo sospecha

Andrea está investigada por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La investigación apunta a que habría utilizado una vivienda tipo 'loft' en Vallecas para camuflar presuntas comisiones vinculadas a la trama del Ministerio de Transportes. Según la información conocida, no consiguió una hipoteca bancaria y habría pagado el inmueble al contado.

Sobre esta operación, Víctor asegura que tiene claro que la vivienda se compró mediante un cheque bancario, pero insiste en que todavía hay que investigar la trazabilidad del dinero y esclarecer los hechos.

Además, recuerda que el primer registro, meses antes de que su padre entrara en prisión, fue traumático para Andrea, que vivía en el inmueble. También denuncia la presión mediática y el rechazo de algunos vecinos a que su padre acudiera al piso de Vallecas.

"Mi padre está preocupado por Andrea"

El hijo del exministro asegura que su padre está preocupado por su expareja y que siente "dolor y rabia". También critica que, pese a que la pieza judicial permanece bajo secreto, ya se están escuchando, según sus palabras, "barbaridades".

Víctor insiste en que todavía no se conoce toda la información de la investigación y asegura que confía en que se termine aclarando lo sucedido.

Enfrentamiento con Isabel Rábago

Durante la entrevista, Víctor Ábalos ha protagonizado un encontronazo con Isabel Rábago al hablar de la relación de su padre con Andrea.

"No sé de la vida de mi padre, voy a saber de su expareja", afirma. Después, se ha dirigido directamente a la periodista: "Isabel Rábago, no te he visto en mi vida, no sé quién eres. ¿Tú conoces mi vida?".

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