Lista de Luis de la Fuente para los partidos ante República Checa e Inglaterra

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha hecho pública este viernes la lista de convocados para los partidos de la Nations League frente a República Checa e Inglaterra. España, actual campeona del mundo y ya clasificada para los cuartos de la Nations League con 12 puntos y liderando el grupo C, se medirá a Chequia el jueves 12 de noviembre en Praga y recibirá a Inglaterra en el Metropolitano el domingo 15 de noviembre.

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha querido rendir homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y la familia de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife que fallecía de forma trágica este martes.

"Nos golpea una tragedia terrible que jamás debió ocurrir. Todo un país vuelve a llorar, cuando todavía no se habían secado las lágrimas de Adamuz. España no se merece este dolor", apunta el seleccionador nacional.

"Con todos ellos compartimos está profunda impotencia. La selección y los jugadores, que son el reflejo de este país, quieren estar al lado de cada uno de nosotros. Compartimos vuestro dolor. Les rendiremos el máximo respeto y homenaje a las víctimas y a todas sus familias donde mejor sabemos hacerlo: en el terreno de juego. Para asumir esa responsabilidad y defender ese compromiso, esta es la lista de convocados", ha señalado el entrenador riojano.

Lista de Luis de la Fuente para los partidos ante Chequia e Inglaterra

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia y Álvaro Valles.

Defensas: Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Jacobo Ramón, Marc Cucurella .y Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Fermín López, Álex Baena, Pablo Barrios y Marc Roca.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Ander Barrenetxea, Nico Williams y Yeremy Pino.