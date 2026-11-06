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Lluvias en el oeste

César Gonzalo alerta de la llegada de Bruna, una borrasca de gran impacto que marcará el fin de semana

La borrasca Bruna nos dejará una próxima semana lluviosa. Ya hoy nos dejará las primeras precipitaciones, llegarán a partir de la tarde a Galicia y al oeste de Canarias, acompañadas de fuertes rachas de viento. En el resto el tiempo tranquilo se mantendrá con una tarde menos fría que la de ayer en la mitad norte.

Borrasca Bruna

Una borrasca de gran impacto marcará el tiempo del fin de semana | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Ya tenemos a la primera borrasca de gran impacto, ha sido bautizada por el servicio meteorológico portugués como Bruna, y llega tras el paso de la dana Adam. No se esperan lluvias torrenciales como las sufridas en el Mediterráneo, pero si lluvias persistentes que dejarán grandes acumulados a lo largo de la próxima semana. Se concentrarán en el oeste y centro coincidiendo con zonas afectadas por los grandes incendios del verano. Además, vendrán acompañadas de fuerte viento, que será húmedo y cálido. Así que a cambio de abrir los paraguas pasaremos menos frío.

Roza el oeste

Durante este viernes apenas notaremos la cercanía es esta nueva borrasca. A partir de la tarde esperamos lluvias en el oeste de Canarias y en Galicia. Podrán ser fuertes en A Coruña y Pontevedra, con viento ganando intensidad. Más débiles al final de la jornada podrán extenderse al oeste de Asturias, León y de Extremadura. En cambio, en el resto se mantendrá la estabilidad, con cielos prácticamente despejados en el mediterráneo y nubes en aumento en el oeste. La tarde nos dejará temperaturas ligeramente más elevadas que la de ayer, será menos fría en el norte, y de nuevo cálida en la mitad sur. Otro efecto de ‘Bruna’ lo notaremos a primera hora, ya no tendremos heladas al amanecer.

Sábado nuboso

Durante el sábado los restos del frente que hoy entrará por el oeste, nos dejará una mañana con nubosidad abundante en la mitad norte. Con posibles lloviznas a primera hora en Segovia, Ávila, Burgos, sierras de Guadalajara y de Teruel. Por la tarde irán apareciendo grandes claros en el norte, y los cielos se mantendrán despejados en el sur. En Canarias el tiempo será bien diferente, se esperan chaparrones en las islas, de la mano de tormentas que podrán ser fuertes.

'Bruna' se acerca

El domingo comenzará sin lluvias, pero según avance la jornada el viento del suroeste irá cobrando fuerza con lluvias que irán extendiéndose por el oeste. Al final del día serán abundantes en el oeste de Andalucía y en Extremadura. A última hora del día podrán llegar a Castilla y León, Galicia y al centro. De cara la próxima semana, salvo en el Mediterráneo tocará sacar los paraguas y además sujetarlos con fuerza. El otoño, por fin, parecerá otoño gracias la primera borrasca de gran impacto de la temporada.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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Miércoles con avisos activos en las costas del sureste, Ceuta y Canarias, con nivel naranja activo en Almería, Murcia y sur de Valencia. Aún se darán algunas lloviznas en las costas del cantábrico, en cambio en el resto continuaremos con tiempo estable pero frío. Tras un amanecer de heladas, tendremos una tarde fría en el centro y norte, pero aún cálida en el sur.

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