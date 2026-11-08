“Me voy a quedar a los dos”: la estrategia de Melendi para no perder a Ana tras su Batalla con José

¡Melendi ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de las últimas Batallas de La Voz 2026! José y Ana han firmado un dueto espectacular que ha emocionado a todos y ha puesto al asturiano ante una decisión de lo más complicada.

El coach ha reconocido que sus dos talents le habían puesto los vellos de punta y, lejos de querer despedirse de uno de ellos, ha sorprendido a todos con una declaración de intenciones: “Yo me voy a quedar a los dos”.

Sin embargo, las reglas de las Batallas obligaban a Melendi a elegir a uno de ellos. Finalmente, el asturiano ha decidido quedarse con José, pero lo ha hecho con una estrategia en mente: confiar en que Vanesa Martín, la quinta coach de esta edición, decidiese salvar a Ana.

Una jugada con la que Melendi ha tratado de conseguir que sus dos talents siguiesen adelante en el programa. ¿Habrá conseguido convencer a Vanesa Martín para que le dé una segunda oportunidad a Ana? ¡No te pierdas el momento!