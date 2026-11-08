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“Yo no voy de nada, yo soy”: la lección de Lola Índigo a sus talents para deshacerse del miedo

La coach ha compartido su experiencia personal para lanzar un mensaje de lo más motivador a sus talents antes de las Batallas.

“Yo no voy de nada, yo soy”: la lección de Lola Índigo a sus talents para deshacerse del miedo

“Yo no voy de nada, yo soy”: la lección de Lola Índigo a sus talents para deshacerse del miedo

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Lola Índigo ha querido compartir una importante reflexión con sus talents durante las Batallas de La Voz 2026. La artista ha aprovechado uno de los ensayos para hablarles sobre la importancia de confiar en uno mismo y no tener miedo a perseguir sus sueños.

La cantante ha recordado que, desde pequeña, nunca le ha dado vergüenza decir que quería ser cantante o bailarina. Una seguridad que ha mantenido a lo largo de su carrera y que ha querido transmitir a los aspirantes de su equipo.

“Yo no voy de nada, yo soy”, ha asegurado Lola Índigo, explicando cómo esa confianza en sí misma ha sido fundamental para conseguir sus objetivos. Además, ha reflexionado sobre la diferencia entre creer en el propio talento y perder la humildad, dos conceptos que no tienen por qué estar reñidos.

Con estas palabras, la coach ha querido animar a los suyos a “deshacerse del miedo” y confiar en sus capacidades antes de enfrentarse a una de las fases más exigentes del programa. ¡No te pierdas el inspirador consejo de Lola Índigo!

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