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DENUNCIAN A PUENTE

Francisco Cárdenas, responsable UGT Renfe en Barcelona: "La filtración de los audios puede interrumpir la investigación y distorsionar la información"

El responsable de UGT Renfe en Barcelona denuncia la filtración de los audios y pide que tomen responsabilidades que apuntan directamente al Gobierno.

Renfe UGT

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Manuel Pinardo
Publicado:

La difusión de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control ferroviario tras el accidente de Urda ha abierto una segunda vía de conflicto en torno al siniestro, esta vez por la filtración de las grabaciones. UGT ha presentado una querella contra Adif y contra las personas que pudieran haber accedido a esos registros, copiado su contenido o facilitado los audios a terceros.

El sindicato considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y reclama que se esclarezca cómo salieron las comunicaciones de los sistemas del gestor ferroviario. UGT deja también abierta la posibilidad de ampliar la acción contra otros posibles implicados que pudieran aparecer durante la investigación.

Francisco Cárdenas, responsable de UGT Renfe en Barcelona lo denuncia: "Nosotros nos encontramos una filtración muy importante que empieza acusando a un trabajador de algo que no sabemos, durante lo que dure la investigación, lo que ha pasado".

"La filtración puede interrumpir esa investigación y entendemos que pueden hacer interpretaciones sesgadas y que no tienen sentido ni están basadas en información total, pero todas las grabaciones hay que escucharlas para determinar en cada segundo lo que pasó, no trozos de audio", reclama el responsable de UGT Renfe en Barcelona.

Villegas explica la filtración

A las palabras de Francisco Cárdenas, se ha sumado las del magistrado Jesús Villegas que lo ha explicado contundentemente: "El hecho en sí mismo, es delictivo, está el código penal y eso hay que investigarlo y castigarlo".

Villegas explica que la interpretación de los audios filtrados, puede dar lugar a una interpretación distorsionada de los hechos: "Fue un momento de desesperación".

"Vivimos en una sociedad que es muy difícil esconder nada, siempre queda algo, tengo la esperanza de que se avance y se tomen responsabilidades", concluye el magistrado.

Finalmente, Cárdenas se ha sumado a las palabras de Villegas sobre la toma de responsabilidades: "Quiero que tengamos en cuenta que no se puede acusar, todo queda grabado y se sabrá en qué momento sacaron esa información y será difícil tapar esa huella".

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