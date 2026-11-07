Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel, nerviosa ante su inesperada cita con Josema

En el próximo capítulo de Sueños de libertad....Tasio se enfrentará a Valentina, Begoña dará con el supuesto novio de Beatriz y Mabel se irá de cita con Josema.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Félix Cifuentes no se conformará y exigirá el doble de dinero de Gabriel para mantener a salvo su secreto. ¿Qué hará el marido de Begoña?, ¿Cederá a su chantaje?.

Por su parte, Begoña se reunirá con el supuesto Javier, un hombre que asegurará no querer hacerse cargo del niño de Beatriz porque ni siquiera tendrá la certeza de que sea su hijo.

Mientras tanto, Tasio cargará contra Valentina por no invitar a Paula la invitación y le reprochará que no esté siendo una buena amiga.

Por otro lado, Salva, preocupado por su padre y su adicción a la bebida, pedirá ayuda a Agustín. El párroco de la colonia le hablará entonces de un monasterio en el que Tomás podría ingresar para intentar recuperarse.

Bianca ultimará los detalles para la inauguración de su exposición y Fina tendrá dudas de si exponer o no sus fotografías.

Además, se celebrará la misa por el aniversario de la muerte de Mateo, el difunto marido de Claudia. La ceremonia contará con una aparición inesperada: Miguel se presentará en la iglesia para estar al lado de su novia.

Y Nieves no podrá acudir al concierto con Mabel y le sugerirá a su hija que vaya con Josema y él..¡aceptará! ¡La joven se pondrá muy nerviosa porque cada vez le gusta más! ¿Cómo será esta primera cita improvisada?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.