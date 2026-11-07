Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel, nerviosa ante su inesperada cita con Josema

Nieves no puede ir al concierto con Mabel y ella acudirá con Josema.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel, nerviosa ante su inesperada cita con Josema

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad....Tasio se enfrentará a Valentina, Begoña dará con el supuesto novio de Beatriz y Mabel se irá de cita con Josema.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Félix Cifuentes no se conformará y exigirá el doble de dinero de Gabriel para mantener a salvo su secreto. ¿Qué hará el marido de Begoña?, ¿Cederá a su chantaje?.

Por su parte, Begoña se reunirá con el supuesto Javier, un hombre que asegurará no querer hacerse cargo del niño de Beatriz porque ni siquiera tendrá la certeza de que sea su hijo.

Mientras tanto, Tasio cargará contra Valentina por no invitar a Paula la invitación y le reprochará que no esté siendo una buena amiga.

Por otro lado, Salva, preocupado por su padre y su adicción a la bebida, pedirá ayuda a Agustín. El párroco de la colonia le hablará entonces de un monasterio en el que Tomás podría ingresar para intentar recuperarse.

Bianca ultimará los detalles para la inauguración de su exposición y Fina tendrá dudas de si exponer o no sus fotografías.

Además, se celebrará la misa por el aniversario de la muerte de Mateo, el difunto marido de Claudia. La ceremonia contará con una aparición inesperada: Miguel se presentará en la iglesia para estar al lado de su novia.

Y Nieves no podrá acudir al concierto con Mabel y le sugerirá a su hija que vaya con Josema y él..¡aceptará! ¡La joven se pondrá muy nerviosa porque cada vez le gusta más! ¿Cómo será esta primera cita improvisada?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel, nerviosa ante su inesperada cita con Josema

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel, nerviosa ante su inesperada cita con Josema

Una dolorosa muerte sacude a la familia Cervantes: el próximo jueves, nuevo capítulo de Entre tierras

Una dolorosa muerte sacude a la familia Cervantes: el próximo jueves, nuevo capítulo de Entre tierras

Carlos Troya desvela lo que supone para Salva la llegada de su padre a Sueños de libertad

Carlos Troya desvela lo que supone para Salva la llegada de su padre a Sueños de libertad: "Conseguirá cerrar una herida del pasado"

Inseparables tras las cámaras: el entrañable gesto del actor de Serhat que demuestra la unión del reparto de El secreto
Más allá de las cámaras

Inseparables tras las cámaras: el entrañable gesto del actor de Serhat que demuestra la unión del reparto de El secreto

Alya y Cihan
En tierra lejana

¿Qué es lo que más les gusta el uno del otro? Alya y Cihan protagonizan un momento muy especial

Sira, estreno en 2027
TEASER DISPONIBLE

Sira: la continuación de El tiempo entre costuras llegará en 2027

Sira, la esperada continuación de El tiempo entre costuras, tiene nuevo teaser; anunciando su estreno en 2027.

Boran intenta silenciar a Vurgun mientras Cihan empieza a descubrir su secreto
Avance | En tierra lejana

“¡Calla, cierra el pico!”: Boran intenta silenciar a Vurgun mientras Cihan empieza a descubrir su secreto

Boran está cada vez más enfrentado a Cihan por Alya, pero hay algo en su comportamiento que no encaja. Su hermano empieza a sospechar que oculta algo, mientras el pequeño Cihan Deniz se lleva un gran susto al verlo.

Valentina confiesa a Paula el motivo por el que no puede invitarla a su boda

Capítulo 684 de Sueños de libertad; 6 de noviembre: Valentina confiesa a Paula el motivo por el que no puede invitarla a su boda

Don Agustín protagoniza un incómodo reencuentro con sor Amparo en la tienda

Don Agustín protagoniza un incómodo reencuentro con sor Amparo en la tienda: ¿de qué se conocen?

Beatriz vuelve a engañar a Begoña: le entrega el teléfono de su falso novio mientras prepara la siguiente jugada

Beatriz vuelve a engañar a Begoña: le entrega el teléfono de su falso novio mientras prepara la siguiente jugada

Publicidad