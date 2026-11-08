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Joseba Arguiñano, sobre cómo preparar verdura a los más pequeños: “Deben verla entera”

Dar verdura a los niños pequeños puede ser todo un quebradero de cabeza. No obstante, Joseba Arguiñano ha insistido en su importancia, haciendo hincapié en que no siempre hay que camuflarla para que no se den cuenta de que la están comiendo.

Joseba Arguiñano sobre como dar verdura a los pequeños

Joseba Arguiñano, sobre cómo preparar verdura a los más pequeños: “Deben verla entera”

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Borja Tamayo
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Joseba Arguiñano ha aprovechado la visita de Eva Pilar, madre de familia numerosa, a su cocina para preparar unos fingers de verdura y pollo. Sin embargo, el propio Joseba ha explicado que, si bien estas recetas ayudan a que los más pequeños coman verduras, no hay que abusar de ellas.

Y es que, según Arguiñano, “es importante que vean la verdura entera, que aprendan a comer lo que es”. Unas palabras que servían para animar a los padres a preparar este tipo de productos respetando “las texturas, los colores y los sabores“.

De este modo, los niños se acostumbran a comer que ven e incorporan la verdura a su rutina nutricional sin camuflajes. Aunque, con la gran receta que han llevado a cabo, es evidente que de vez en cuando unos buenos fingers como los de Joseba y Eva no están de más.

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