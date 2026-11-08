Joseba Arguiñano, sobre cómo preparar verdura a los más pequeños: “Deben verla entera”

Joseba Arguiñano ha aprovechado la visita de Eva Pilar, madre de familia numerosa, a su cocina para preparar unos fingers de verdura y pollo. Sin embargo, el propio Joseba ha explicado que, si bien estas recetas ayudan a que los más pequeños coman verduras, no hay que abusar de ellas.

Y es que, según Arguiñano, “es importante que vean la verdura entera, que aprendan a comer lo que es”. Unas palabras que servían para animar a los padres a preparar este tipo de productos respetando “las texturas, los colores y los sabores“.

De este modo, los niños se acostumbran a comer que ven e incorporan la verdura a su rutina nutricional sin camuflajes. Aunque, con la gran receta que han llevado a cabo, es evidente que de vez en cuando unos buenos fingers como los de Joseba y Eva no están de más.