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¿Qué significan?

Estopa y Macaco, dos curiosos aciertos de David en AlaZ... ¡que nada tienen que ver con la música!

El concursante barcelonés volvió a demostrar la amplitud de su vocabulario en AlaZ con dos respuestas que, pese a las apariencias, no tenían nada que ver los hermanos Muñoz ni con el solista barcelonés.

David Trigo, concursante de Pasapalabra

Estopa y Macaco, dos curiosos aciertos de David en AlaZ... ¡que nada tienen que ver con la música!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cuando uno piensa en Estopa, empieza a tararear de forma automática los éxitos de los hermanos David y José Manuel Muñoz, Y cuando uno dice Macaco, la mente remite al cantante que triunfa con su mezcla de rumba, reggae y funk. Lo curioso es que ambas han sido palabras que le han tocado a David en AlaZ pero sin tener nada que ver con la música.

Es lo maravilloso del lenguaje. A la vez, es el talento del concursante barcelonés, por su amplitud de vocabulario. Ocurrió este viernes en Pasapalabra y fueron sus dos últimos aciertos de la tarde, los que le llevaron hasta los 23 aciertos en un duelo con Moisés que terminó precisamente en empate con ese listón tan alto.

Empate épico en AlaZ: David se la juega, llega a 23 aciertos y Moisés le replica al límite

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El acierto 22 de David fue “estopa”, una palabra que para muchos remite automáticamente al célebre dúo de Cornellà. Sin embargo, en esta ocasión el concursante no estaba pensando en canciones ni en escenarios, sino en el significado propio del término dentro de la definición planteada por el programa. Algo parecido sucedió poco después con “macaco”: otro término alejado de guitarras, discos y festivales. ¿Qué significan ambas palabras más allá del panorama musical? ¡Dale al play y descúbrelo!

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