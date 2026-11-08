Russell Brand, "aterrorizado" tras su ingreso en prisión por violación: hacinamiento, plagas y acoso de reclusos

Russell Brand ha ingresado en prisión preventiva tras ser declarado culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual.

Un jurado popular determinó que Brand fue responsable de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras tres mujeres entre 2004 y 2009.

Ahora, Brand se enfrenta a una cruda realidad tras las rejas en una de las prisiones más problemáticas de Londres. El actor se encuentra recluido en el centro pentenciario de HMP Wandsworth, un edificio donde hay hacinamiento, plagas y violencia, según informes oficiales de los organismos de control que ha recogido Page Six.

Russell Brand con su mujer Laura Brand | Reuters

Según la Howard League for Penal Reform, la prisión está funcionando al 163% de su capacidad normal, en comparación con un promedio nacional del 107%. Un informe de 2024 de la Junta de Supervisión Independiente de Wandsworth describió las condiciones como "inhumanas".

El informe indicaba que generalmente los presos compartían celdas individuales "estrechas, insalubres y con ventanas rotas". Al parecer, las duchas se describían como "antihigiénicas e insuficientes" y a los reclusos a veces les negaba incluso el ejercicio básico al aire libre por falta de personal.

La violencia es otro de los principales problemas con cientos de agresiones y autolesiones en los últimos meses además de 10 fallecidos en 2024.

Russell Brand durante su juicio | Reuters

Todo ello habría provocado en Brand un sentimiento de tremenda inquietud, tal y como recoge Daily Mail. El actor estaría "aterrorizado" mientras cientos de otros presos lo insultan: "¡Hay un nuevo pedófilo en el pabellón! Un nuevo pedófilo. ¡Joder, cabrón, ya no eres tan chulito!".

Un experto legal británico declaró a Page Six que Brand podría enfrentarse a "ocho o nueve años" de cárcel por los delitos de los que fue declarado culpable. La sentencia del cómico está programada para el lunes 9 de noviembre.