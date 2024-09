Denuncian una estafa de su vecino y banquero 'de toda la vida': "Miró en el ordenador y dijo: 'Usted aquí no tiene nada'"

Su banquero de confianza, el de toda la vida, gestionaba el patrimonio de decenas de vecinos de Alcudia de Guadix, en Granada. En una de tantas recomendaciones y operaciones financieras de las que se encargaba, convención a muchos de ingresar el dinero que tenían en sus cuentas en inversiones a plazo fijo, bastante seguras según el director de una sucursal bancaria de este municipio granadino.

Arruinados sin previo aviso

"Son lo ahorros de toda la vida, lo hemos perdido todo"

A lo largo de la última semana empezaron a salir a la luz los primeros casos, con el paso de las horas seguían apareciendo afectados, y varios días más tarde la magnitud de este caso se descubría de gran envergadura.

"Llegó mi marido el otro día y dice que no hay dinero", confiesa una señora, que en un primero momento no creyó lo que le decía su esposo. El hombre relata cómo se enteró que su dinero había desaparecido. Un día cualquiera acudió a la sucursal bancaria y uno de los trabajadores, durante un trámite, consultó el saldo de su cuenta y dijo una frase a la que el vecino no daba crédito: "Usted aquí no tiene nada".

Visiblemente afectado e intranquilo, este vecino ilustraba el drama que están pasando: "Queríamos arreglar nuestra casita para estar a gusto. Nos quedan 4 años de vida".

Una cantidad enorme de dinero desaparecido

"No es ninguna fortuna, pero para nosotros es mucho"

Otra ciudadana afectada asegura que a ella le han desaparecido 50.000 euros de dinero trabajado durante años. Otro de los estafados asegura llevar sin dormir días, intranquilo por la precaria situación económica en que le ha dejado la pérdida de su dinero, 90.000 € en su caso. De momento no ha trascendido la cantidad total que se habría esfumado de las cuentas de los vecinos, pero sí se sabe que ascendería a varios cientos de miles de euros, lo que convierte el asunto en uno de inmensa gravedad y podría suponer un delito castigado con una pena mayor.

Ahorros de tantas vidas de trabajadores como afectados aparecen, para una casa, una reforma o la jubilación, en definitiva su futuro y el de los suyos.

"Un muchacho nacido y criado aquí"

"Ya no sabes en quién confiar y en quién no"

El presunto robo del dinero se habría preparado durante meses, tiempo en que las personas que 'invirtieron' su dinero recibían periódicamente los intereses producidos. Pero, nada más lejos de la realidad, esos supuestos intereses serían ingresados por el banquero para no levantar sospechas del golpe que estaría orquestando.

La Guardia Civil ya ha detenido al único sospechoso de todo lo ocurrido. La entidad donde trabaja ha suspendido de empleo y sueldo al individuo hasta que se aclare la situación como pronto.

Algunos vecinos comenzaron a sospechar después de recibir largas por parte del empleado del banco semana tras semana. El dinero no estaba disponible y les pedía tiempo: "El dinero no estaba... que volviera la semana siguiente. Todo un poco raro, y ya sospechamos".

Según cuentan los vecinos, las investigaciones ha descubierto que falta documentación así como que se han falsificado firmas de algunos clientes. Todavía queda por escalecer el paradero del dinero ya que por el momento no está claro el 'ánimo de lucro' del investigado.