Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 49

"Nunca serás un señor": Kazim revive el trauma de su infancia tras ser echado a patadas de la mansión Korhan

Tirado en el suelo, Kazim ha vuelto a ser aquel niño al que su padre pegó, humilló y echó a la calle después de que su tía lo delatara.

"Nunca serás un señor": Kazim revive el trauma de su infancia tras ser echado a patadas de la mansión Korhan

Publicidad

El recuerdo más doloroso de su niñez ha vuelto a su cabeza. Tirado en la entrada de la mansión Korhan, Kazim ha sentido que volvía a ser aquel niño al que humillaron y echaron a la calle.

Frente a la puerta, las imágenes de su pasado se han vuelto claras, como si hubieran pasado ayer. Ha recordado el día en que su tía Hattuc lo delató por pintar una pared con un simple lápiz. “¿Qué escondes detrás de ti? ¿Has manchado la pared? Eres un descarado… y ahora un ladrón”, le gritó por comerse unos dulces a escondidas.

Su padre no tuvo piedad. Como tantas otras veces, le dio una paliza y lo dejó tirado fuera de casa. Entre insultos, le dijo que nunca sería un señor, que había manchado su nombre y su orgullo. Aquellas palabras, duras y crueles, se le quedaron grabadas para siempre mientras lloraba pidiendo perdón.

En su mente, ha revivido cada paliza, cada humillación y cada promesa rota de que no volvería a pasar. Ha recordado cómo, incluso entonces, su padre le dijo que ojalá hubiera muerto en lugar de su hermano.

Ahora, ese niño y el hombre en el que se ha convertido se han mirado de frente, como si el tiempo no hubiera pasado. Y Kazim, por un momento, ha sentido que nunca se libró de aquel día.

Pero lo más duro es que, con los años, se convirtió en lo que más odiaba: un ogro con su propia familia. Lleva toda la vida pegándole a su mujer, Esme, y también a sus hijas, Suna y Seyran, repitiendo el mismo patrón que sufrió de niño.

Ahora, el destino le ha devuelto lo que sembró. Suna, la hija a la que tantas veces hizo llorar, ha sido quien lo ha echado de la mansión Korhan.

“El amor no se planea, se dedica”: Halis bendice el futuro de Suna y Kaya con un precioso discurso en la pedida de mano

Halis
Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Hattuc y Esme se enfrentan a Kazim y le echan en cara toda una vida de maltratos

Hattuc y Esme se enfrentan a Kazim y le echan en cara toda una vida de maltratos

“Eres la mujer que quiero ser”: Suna obliga a İfakat a recuperar su fuerza tras perderlo todo

“Eres la mujer que quiero ser”: Suna obliga a İfakat a recuperar su fuerza tras perderlo todo

"Nunca serás un señor": Kazim revive el trauma de su infancia tras ser echado a patadas de la mansión Korhan

"Nunca serás un señor": Kazim revive el trauma de su infancia tras ser echado a patadas de la mansión Korhan

Daniel Albaladejo, el actor que interpreta a don Agustín, responde en el confesionario más loco de Sueños de libertad
¡Contenido exclusivo!

Daniel Albaladejo, el actor que interpreta a don Agustín, responde en el confesionario más loco de Sueños de libertad

Ignacio Montes, de la ley al crimen: sus dos caras como Zárate en La novia gitana y Nando en La Encrucijada
Su personaje

Ignacio Montes, de la ley al crimen: sus dos caras como Zárate en La novia gitana y Nando en La Encrucijada

Esta noche en Una nueva vida: Suna se gana a Halis y se prepara para arrasar con todo en la mansión
Avance

Esta noche en Una nueva vida: Suna se gana a Halis y se prepara para arrasar con todo en la mansión

Con Halis de su lado y un nuevo estatus que la respalda, está lista para arrebatarle a Seyran todo lo que considera suyo. Esta noche, nuevo capitulazo en Antena 3.

Carmen y Amanda
El jueves a las 22:50

Un matrimonio más que esperado y una renuncia sorpresa: estate muy atento al próximo capítulo de La Encrucijada

El comportamiento de Octavio marcará un antes y un después en la casa de la familia Oramas.

Fina y Santiago en el capítulo 374 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Santiago reaparece en la vida de Fina buscando venganza 

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina descubre que José, su padre biológico, ha desaparecido

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina descubre que José, su padre biológico, ha desaparecido

Camila de Berlín llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Samantha Siqueiros

Camila de Berlín llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Samantha Siqueiros

Publicidad