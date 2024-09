Remedios, vecina estafada por el director de su banco en Granada: "Pusimos los ahorros de toda una vida y ahora me dicen que no tengo nada"

Hasta hace dos semanas la tranquilidad reinaba en Alcudia de Guadix, en Granada. Pero las alarmas saltaron cuando el pasado 12 de septiembre la Guardia Civil detenía al director de la sucursal bancaria de Caja Rural ubicada en dicho municipio. Los agentes procedieron al registro de la misma en el marco de una operación, presuntamente, contra el blanqueo de capitales.

A partir de ese momento, decenas de vecinos hacen cola cada día para comprobar el estado de sus cuentas después de que se hayan conocido supuestas irregularidades, cometidas por el hasta ahora director del banco: “Desde 2011 he ido poniendo lo que ahorraba a plazo fijo. Nada me hacía sospechar que algo estuviera mal, porque incluso me iban ingresando los intereses en la cuenta. Pero he venido a comprobar y me dicen que no tengo ni el dinero que supuestamente traspasé a plazo fijo, ni tampoco el producto financiero que me dijo”, relata Eli, una de las vecinas afectadas.

Algo similar le ha pasado a Remedios y Juan que en el año 1971 emigraron a Alemania y llevan toda una vida trabajando con la esperanza de tener una jubilación tranquila: “Lo que hemos ido ahorrando durante toda una vida, a principios de año lo pusimos a plazo fijo. El director nos lo recomendó. Y así lo hicimos. Pero resulta que ahora no hay nada, que todo es mentira”, asegura muy afectada esta mujer que aún no entiende qué ha podido ocurrir.

“Era el dinero para la jubilación, para los estudios de los niños. Justamente ahora necesitábamos el dinero para una reforma en casa. Y dije: pues lo quitamos del plazo fijo. Y ahora resulta que no está el dinero. Alguien tendrá que responder por esto, digo yo”, reclama Juan, que aún confía en que pueda haber una solución a esta situación que afecta a una parte importante del pueblo, sobre todo, a personas mayores.

Mantenían una relación de amistad con el director de la sucursal

“En mi caso, cancelé una hipoteca porque me quería ir a otro banco que me ofrecía mejores condiciones. Supuestamente me hizo la cancelación. Yo lo firmé sin que nada me pareciera irregular. Y ahora descubro que tengo dos hipotecas, la del nuevo banco y ésta, porque no la ha cancelado. No sé cómo voy a hacerme cargo de dos pagos al mismo tiempo”, afirma preocupado Amadeo, otro de los vecinos afectados.

La mayoría de los perjudicados mantenían una relación de amistad con el director de la sucursal: “Es que no entendemos cómo ha podido pasar esto y nos duele especialmente por eso. Es muy conocido en el pueblo tanto él como su familia. Nadie podría pensar algo así”, cuenta Eli.

El abogado que está llevando a cabo la representación del investigado, Vicente Tobar, insiste en que su cliente no ha tenido intención de lucrarse: “Cogía el dinero depositado y lo daba a otras personas que solicitaban préstamos y ahí, quizá, haya habido alguna actuación irregular, pero no ha existido ánimo de lucro en ningún momento”.

Por su parte, Caja Rural de Granada asegura en un comunicado que se ha procedido al despido del director de la sucursal de la localidad granadina de Alcudia de Guadix y se le ha suspendido el acceso a cualquier sistema informático de la entidad. Además, se encuentran revisando los casos de los clientes que están reclamando alguna irregularidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com