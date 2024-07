Estafan a una mujer con Alzheimer y su marido, haciéndose pasar por trabajadores del banco: "Los separaron"

Las estafassiguen en auge. María y Vicente, una pareja de ancianos de 84 años, han sido sus últimas víctimas. Llaman, y se hacen pasar por trabajadores de su banco fingiendo una emergencia. Muchos de los ancianos, alarmados, deciden confiar en estos supuestos trabajadores del banco, que logran robar sus tarjetas y demás datos bancarios. Redactores del programa Espejo Público, han contactado con las dos víctimas de este timo y su hijo, para conocer algo más del modus operandi de los delincuentes.

Eran las 13:00 de la tarde, cuando María, quien tiene Alzheimer, y su marido Vicente, ambos de 84 años, recibieron una llamada de uno de los presuntos delincuentes, haciéndose pasar por el trabajador de un banco. Este les dice que hay algunos problemas con sus cuentas, y que deberían presentarse al día siguiente en el banco. Al matrimonio le resulta muy complicado desplazarse, de manera tan solo unos veinte minutos después, conscientes de la situación de debilidad de la pareja, un miembro de la banda se presenta en su casa.

Ya dentro de su domicilio, este les convence de que es imprescindible que se lleve sus tarjetas y cartillas 'para solventar el problema'. "Al mismo tiempo que había uno en casa, habían llamado por teléfono y tenían a mi padre entretenido (...), los separaron", explica Carlos, hijo del matrimonio. Fue así como lograron persuadir a María para que les cediera estos documentos, antes de que el hombre se diera cuenta.

Ahora sí, su dinero ya estaba en manos de la banda criminal. Así lo prueba la retirada de 1.200 euros de su cuenta, cuatro horas después de la primera llamada. María y Vicente han denunciado, y su cuenta bancaria estará bloqueada durante 2 meses. No saben si van a poder recuperar el dinero. "En principio ayer se puso denuncia, fuimos al banco con la denuncia de comisaría, y la chica que nos atendió lo pasó a fraude", reconoce Carlos.

Estará perdido

Aún no tienen noticias, el matrimonio se encuentra dentro del colectivo vulnerable, "pero al dar ellos el PIN, dicen que no lo tienen muy claro", continúa asegurando. Carlos no se muestra muy optimista con el desenlace de esta estafa: "Estará perdido, qué vamos a hacer", reconoce.

Estos criminales lo tienen todo perfectamente planificado, y no tienen compasión. Estafan en ciudades de todo el país y su objetivo son sobre todo las personas mayores. En el caso de María y Vicente, ambos viven en una localidad pequeña, y su hijo, Carlos, confirma que "del mismo pueblo o de alrededores no es" la persona que se personó en su casa.

Montse Suárez, abogada y colaboradora del programa, ha confirmado que este tipo de estafas forman parte de "una operación a gran escala", con afectados de varias comunidades autónomas y que la Guardia Civil lleva en torno a dos años investigando.