Sin viaje a Disneyland por la estafa de una agencia de viajes en Málaga: "Nuestros hijos están destrozados"

Decenas de afectados se han quedado sin sus viajes. Desde viajes de novios a familias que iban a pasar unos días con sus hijos a Disneyland París. Impotencia es la que sienten ahora tras descubrirse la estafa perpetrada supuestamente por una agencia de viajes de Málaga. La Policía ha detenido a varias personas por quedarse con el dinero de una veintena de clientes.

Confiaban en esta agencia con más 30 años de experiencia en el sector de ahí que pagaran los viajes por adelantado pero al parecer la empresa en los últimos tiempos se quedaba con el dinero y no lo abonaba a los mayoristas.

"Han jugado con la ilusión de unos niños"

"Nuestros hijos están destrozados", nos dice Francis. Tras ser trasplantado de riñón después de cuatro años recibiendo diálisis sorprendió a su familia con un viaje al parque de atracciones Disneyland París. Tendría que haber salido este viernes pero nunca imaginó lo que iba a suceder. La Agencia a la que pagaron más 5.000 euros estaba incomunicada: "Fuimos a por los billetes y estaba cerrada, cuando localizamos a los responsables echaron balones fuera" manifiesta con tristeza Francis. Aunque la peor parte fue decirles a los pequeños que no había viaje que les habían robado el dinero "han jugado con la ilusión de unos niños".

Algo parecido es lo que le ha sucedido a Jorge. Años se ha pasado ahorrando para viajar a Disneyland. En su caso, el viaje estaba programado para el próximo 7 de octubre, coincidiendo con el cumpleaños de su hija, señala. Tal y como le ha ocurrido con otros afectados los pagos los hacían en efectivo, en su caso abonó la cantidad de 3.395 euros.

"Se me rompe el corazón de ver a mi hija llorar"

De nuevo, familias que han tenido que comunicarles a sus pequeños que sus sueños de encontrarse con el ratón más famoso del mundo se desvanecen. "Mi hija se ha tirado días llorando, apenas dormía, se te rompe el corazón". Roto de dolor, Jorge ha pedido prestado dinero para contratar de nuevo el viaje "espero poder recuperar algo" nos dice.

Es lo que espera Oscar, recuperar los 6.000 euros que pagó a esta agencia por un crucero por el Mar Caribe para tres parejas. Nadie de la agencia le respondía relata y cuando consiguió hablar con la dueña "me dijo que no había vuelos y que tenía que pagar más".

"Me quedo sin luna de miel"

Otra de la decena de víctimas es Enrique, se casa este miércoles y al igual que Oscar había contratado un viaje de luna de miel al Caribe. "Me quedo sin luna de miel", nos cuenta. Es de los afectados que no ha pagado la cantidad total del viaje "en mi caso solo he perdido la reserva, 600 euros". En lo que coinciden la más de veintena de estafados es en que cuando iban a pagar con tarjeta, la agencia les decía que el datáfono no funcionaba de modo que lo tenían que hacer en metálico.

La mayoría de estafados son gente trabajadora que llevaban años ahorrando para poder hacer un crucero, una escapada de relax e incluso viajes al otro lado del océano. Los responsables ya han sido detenidos en Málaga por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

