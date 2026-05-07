"Esto no es política, es un caso de corrupción que llega hasta el Gobierno": el exfiscal del Supremo, Salvador Viada, sacude el debate sobre el 'caso Koldo'

“Prostitutas, dinero, viajes… todo eso ha ayudado a conformar una imagen que le ha puesto cemento a una actitud delictiva”, ha asegurado en directo el exfiscal en una entrevista en la que también ha defendido la necesidad de romper “la ley del silencio” en los casos de corrupción.

Durante su intervención, Viada ha afirmado que los acusados “se han explayado” en cuestiones “extra procesales” y ha criticado que “ha dado la sensación de que esto sigue siendo política”. Frente a ello, ha insistido: “Esto no ha sido política, ha sido un caso de corrupción que ha llegado hasta el Gobierno”.

El exfiscal también ha descrito el entorno de la presunta trama corrupta y ha señalado que “este grupo criminal no ha sido solo económico”. “Prostitutas, dinero, viajes… todo eso ha ayudado a conformar una imagen que le ha puesto cemento a una actitud delictiva de toda esta gente”, ha declarado

"Ha estado en la pandemia rodeado de prostitutas y pagadas por otro"

Además, ha ironizado sobre José Luis Ábalos: “Este señor ha sido para hacerle novela. Lo ha tenido todo. Yo soy feminista porque soy socialista, y ha estado en la pandemia rodeado de prostitutas y pagadas por otro”.

Viada también ha defendido la utilidad judicial de las confesiones -en este caso, de Víctor de Aldama- en este tipo de causas: “La ley lo que ha querido es que se rompa la ley del silencio. Ha sido muy importante tener, especialmente en corrupción, que el silencio criminal se rompa”. En ese contexto, ha recordado que este mecanismo “también se ha aplicado en Gürtel”.

Sobre las declaraciones de Aldama, ha advertido: “Este señor se ha estado atribuyendo la responsabilidad de cometer delitos bastante graves. Él ha asumido la responsabilidad total”.

Por último, ha criticado la postura de la Fiscalía General del Estado respecto a este tipo de colaboraciones judiciales: “La pretensión de la fiscal General del Estado de, digamos, estrangular esa posibilidad ha sido completamente absurda”.

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