El "dardo" de Carmen Morodo a María Jesús Montero: "Para lo que le ha faltado tiempo es para cumplir con sus obligaciones como ministra"

Tras semanas de incertidumbre por la fecha y con el condicionante de la visita del papa León XIV a España, el presidente andaluz ha decidido que los comicios se celebren el próximo domingo 17 de mayo.

Para Juanma Moreno, el 17 de mayo "es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible". Asimismo, Moreno ha detallado que "no tiene adversario", ya que considera que Montero "no representa ningún cambio para Andalucía" y es "una extensión de Sánchez en Andalucía".

María Jesús Montero "tiene un mes menos en el territorio"

Asimismo, el presidente andaluz ha confirmado que le gusta "pillar por sorpresa al adversario". Efectivamente, la convocatoria de estos comicios han pillado "al PSOE con el pie cambiado". Así lo ha explicado Laura Teruel, periodista y politóloga andaluza.

Tal y como ha explicado en Espejo Público, "los sondeos dan buenos resultados a Juanma Moreno, pero parece que no llega a la mayoría absoluta". Además, considera que la fecha ha sido elegida "cuidadosamente" y aunque ha tenido en cuenta varios actos como la feria de Sevilla, "no ha tenido sensibilidad con la guerra de Irán".

Con el 17 de mayo en mente, Teruel ha detallado que "Pedro Sánchez tendrá que desmontar el Consejo de Ministros y tendrá que relevar a María Jesús", siendo Montero "la mujer más fuerte del ejecutivo".

Analizando las últimas elecciones en otras comunidades, Teruel confirma que el PSOE "lleva un ciclo electoral complicado" y asegura que "lo que más le va a pesar como partido es que María Jesús Montero tenga un mes menos en el territorio", aunque declara que "en Andalucía la conocemos bien".

"Si hubiera querido estar en el territorio, hubiera dejado el Gobierno hace un año"

Esa afirmación de que la candidata socialista tenga una desventaja al estar en el Ministerio de Hacienda ha desatado la polémica. Pilar Rodríguez Losantos, directora de Okdiario, detalla que Montero no cuenta con ninguna desventaja porque "si hubiera querido estar en el territorio, hubiera dejado el Gobierno hace un año y se hubiera dedicado a la campaña electoral".

Por otro lado, Teruel insiste en que "ha tenido complicado estar en Andalucía" y detalla que ha habido "personas socialistas que han estado en el terreno". Asimismo, detalla que esas dificultades de Montero se deben a que "ha tenido que intentar negociar las medidasanticrisis y no lo ha conseguido".

También Carmen Morodo, subdirectora de La Razón, ha asegurado que "para lo que le ha faltado tiempo es para cumplir con sus obligaciones como ministra". Asimismo, detalla que "no puedes utilizar el coche oficial y todo lo que tienes como vicepresidenta para hacer campaña en Andalucía". Asimismo, afirma a Teruel que no la venga con que "no ha tenido tiempo para hacer campaña en Andalucía cuando lo que ha hecho es campaña para Andalucía desde Madrid".

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