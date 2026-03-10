Antena3
"He tenido que ir al psicólogo": Juanma Moreno se rompe al recordar la desgracia ferroviaria en Adamuz

El Hormiguero

Juanma Moreno, su relato más personal sobre la tragedia de Adamuz

El presidente andaluz debuta en El Hormiguero y comparte uno de los episodios más duros de su vida, marcado por la tragedia de Adamuz y su impacto emocional.

En su primera visita a El Hormiguero, Juanma Moreno repasó la actualidad política, pero también dejó espacio para una confesión íntima. La tragedia ferroviaria de Adamuz, explicó el presidente de la Junta de Andalucía, supuso un antes y un después en su vida personal.

Aquel suceso le afectó profundamente hasta el punto de necesitar ayuda profesional. Entre reflexión y cercanía, la entrevista mostró su lado más humano.

