Juanma Moreno, su relato más personal sobre la tragedia de Adamuz

En su primera visita a El Hormiguero, Juanma Moreno repasó la actualidad política, pero también dejó espacio para una confesión íntima. La tragedia ferroviaria de Adamuz, explicó el presidente de la Junta de Andalucía, supuso un antes y un después en su vida personal.

Aquel suceso le afectó profundamente hasta el punto de necesitar ayuda profesional. Entre reflexión y cercanía, la entrevista mostró su lado más humano.