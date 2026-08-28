Cuca Gamarra, contundente con el Gobierno y Marruecos por Ceuta: "Solo hay un camino, que vuelvan, que retornen, devolución"

Cuca Gamarra reconoce lo complejo de la situación que vive Ceuta desde el asalto masivo a la frontera por decenas de miles de inmigrantes y su complicada solución temprana. La diputada del Partido Popular en el Congreso ha reclamado al Ejecutivo que sea diligente para encontrar soluciones a la crisis para la que solo considera una vía: "Que vuelvan, que retornen, devolución a Marruecos (…) Lo que se ha producido es una invasión".

"¡Se ha llegado tarde y mal!"

Admite la también vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP que existen unos mecanismos legales de obligado cumplimiento en todas y cada una de las devoluciones: "Eso tiene unos trámites pero tiene que hacerse, ¡llevamos ya un mes!".

Gamarra reclama que la población de Ceuta sea escuchada, no son pocas las manifestaciones o testimonios de la evolución de la situación, con cada vez más tensión y una escalada de los incidentes violentos: "¡No aguantan más! Llevamos ya un mes en el que no se ha actuado como debería haberse actuado desde el minuto uno. ¡Se ha llegado tarde y mal!".

"Que tengan ordenes de expulsión y vuelvan a Marruecos"

Reprocha al Ejecutivo de Pedro Sánchez no proporcionar los medios personales y materiales necesarios para controlar la situación ni en las calles, por la seguridad, ni en los despachos, por los miles de nuevos expedientes a resolver que se acumulan a los ya existentes.

Dudas sobre las palabras de Marlaska

La comparecencia de este viernes en el Congreso del ministro de Interior enmarcada en la comisión de Seguridad Nacional ha causado reacciones antes incluso de concluir. Cuca Gamarra asegura que las cifras aportadas por Fernando Grande- Marlaska no son correctas: "Hablaba de 5.000 y los que hemos estado ahí sabemos que son muchas más". La misma denuncia han hecho desde distintos sectores.

Los brotes violentos se suceden en Ceuta, a ojos de la política, responden a lo insostenible para una población que lleva cuatro semanas padeciendo el secuestro de sus derechos civiles. Denuncia la inacción del Gobierno al que acusa también de no asumir sus responsabilidades: "85.000 españoles no pueden más y esa tensión cada día va a más. Eso es lo que debe tener respuestas por parte de un gobierno. Gobernar conlleva eso".

Marruecos: ¿vecino fiable?

La falta de colaboración por parte de las autoridades marroquíes, así como las distintas manifestaciones por parte de algunos miembros de su gobierno llevan a Gamarra a dudar de la fiabilidad del reino de Mohamed VI: "No podemos estar diciendo que Marruecos está actuando de una manera fiable, ni que está colaborando (...) Lo primero que ha rechazado son sus propios cadáveres".

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