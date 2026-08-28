Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, desmiente las palabras de Marlaska: "El ministro no nos deja trabajar"

El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha respondido a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras su comparecencia sobre la gestión de la crisis en Ceuta, y ha reclamado que se permita a la Policía Nacional asumir el mando operativo de la respuesta.

Rivero ha defendido que los agentes cuentan con la preparación necesaria para hacer frente a una situación de estas características y ha pedido al Gobierno que deje trabajar a los efectivos desplegados sobre el terreno.

"Por lo menos, que no mienta como nos tiene acostumbrados desde hace muchos años"

Previo a que el ministro compareciera, el policía pedía lo siguiente: "Por lo menos, que no mienta como nos tiene acostumbrados desde hace muchos años", ha señalado el secretario general de JUPOL, que ha reclamado "una respuesta eficaz, policial", así como que "se ejerza un mando único policial porque es el que está capacitado para hacer frente a una crisis como esta".

"El Ejército no tiene competencias"

En este sentido, Rivero ha cuestionado la capacidad de los responsables políticos para dirigir una operación de estas características. "Un político no tiene conocimiento del ámbito nacional. La Policía está altamente capacitada", ha afirmado. "Lo que le pedimos es que nos deje trabajar. No nos dejan trabajar", ha añadido.

El responsable de JUPOL también se ha referido al papel de las Fuerzas Armadas y ha asegurado que "el Ejército no tiene competencias" para asumir determinadas funciones que, a su juicio, corresponden a la Policía Nacional.

Respecto al dispositivo desplegado actualmente en Ceuta, Rivero ha reclamado un refuerzo de efectivos. "Tenemos desplegados 200 compañeros de las Unidades de Intervención, que serían necesarios por lo menos otros dos grupos más, otras 100 personas más", ha explicado.

"Un insulto a la inteligencia"

"Si nos dejan trabajar, nosotros podemos hacer frente a esa crisis de una manera muy efectiva", ha asegurado.

Después de la comparecencia de Marlaska, Rivero ha endurecido sus críticas contra el ministro y ha rechazado que Interior haya movilizado desde el primer momento todos los recursos disponibles para afrontar la situación.

"Nosotros somos capaces de desplegar muchos más policías en pocas horas"

"Está claro que no. Nosotros somos capaces de desplegar muchos más policías en pocas horas y que venga a decir que desde el primer momento el Ministerio del Interior ha desplegado todo el potencial humano que tenemos para afrontar esta crisis me parece, por lo menos, un insulto a la inteligencia", ha afirmado.

El secretario general de JUPOL ha recordado además el despliegue realizado durante los primeros momentos de la crisis. "Recuerdo que los primeros policías que desplegó fueron a hacerle la cápsula de protección al presidente del Gobierno al día siguiente", ha señalado.

"Entonces, que no nos diga que ha estado movilizando todos los recursos disponibles, porque no los hay", ha añadido.

El recuento de dispositivos policiales en Ceuta

Según los datos aportados por Rivero, el dispositivo policial desplegado actualmente en Ceuta estaría compuesto por 200 agentes de las Unidades de Intervención Policial, 40 efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), 25 agentes de Extranjería y seis de Policía Científica.

Rivero ha cuestionado que el refuerzo de medios llegue ahora, después de varias semanas de crisis. "Ahora mismo hay en Ceuta 200 policías de las Unidades de Intervención, 40 de la UPR, 25 de Extranjería y seis de Policía Científica", ha detallado.

"Ahora, un mes después, se han dado cuenta de que tienen que desplegar muchos más recursos. Un mes después", ha concluido.

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