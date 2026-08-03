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El magistrado Jesús Villegas, sobre las devoluciones en caliente en Ceuta: "Esta es una decisión de carácter político y no una limitación impuesta por la ley"

La sentencia del Tribunal Supremo ha reabierto el debate sobre las devoluciones en caliente en Ceuta. Hablamos en Espejo Público con el magistrado Jesús Villegas para analizar qué dice realmente la resolución y qué margen permite la ley.

El juez Villegas en Espejo Público.

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Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
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La resolución del Tribunal Supremo ha situado de nuevo en el centro del debate las devoluciones en caliente en Ceuta. El magistrado Jesús Villegas analiza el alcance de la sentencia y sostiene que la ley sigue permitiendo determinadas actuaciones en la frontera, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la normativa. Además, apunta a posibles soluciones para evitar nuevas entradas irregulares.

“La sentencia no reconoce un derecho a la inmigración ilegal”

Villegas dice que la resolución del Tribunal Supremo deja claro que no existe un derecho a acceder de forma irregular al territorio español. Afirma que quienes intentan entrar saltando la valla o por vías marítimas fuera de los pasos habilitados están incumpliendo la legislación española y añade que ese es uno de los principios que recoge la propia sentencia.

“La ley permite reforzar la frontera”

El magistrado asegura que el fallo también contempla la posibilidad de instalar elementos de contención en la frontera. Explica que, si en determinadas zonas no existen obstáculos físicos, pueden incorporarse porque la legislación lo permite. Además, afirma que, si no se adoptan esas medidas, se trata de una decisión de carácter político y no de una limitación impuesta por la ley.

“La solución pasa por mejorar la contención o cambiar la ley”

Villegas añade que existen soluciones técnicas para reforzar la frontera tanto por tierra como por mar y afirma que deberían acometerse las inversiones necesarias para evitar nuevas entradas irregulares. Asimismo, sostiene que otra vía sería reformar la Ley de Extranjería para modificar el marco legal vigente, aunque insiste en que, con la normativa actual, ya existen mecanismos que permiten actuar dentro de la legalidad.

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