Susanna Griso vuelve a 'Espejo Público', pero antes pasa por Ceuta para "testar el ambiente": "Creo que está muy lejos de resolverse el problema"

Susanna Griso regresará este lunes al frente del programa tras sus vacaciones y lo hará después de haber viajado este sábado a Ceuta para conocer de primera mano la situación que atraviesa la ciudad autónoma. La presentadora ha asegurado que ha seguido la actualidad durante todo el verano y que, en las últimas semanas, ha mantenido conversaciones con miembros del Gobierno y varios ministros.

"He estado conectada todo el verano, no he dejado de leer la prensa, de leeros", ha explicado Griso, que asegura haber percibido "disparidad de criterios dentro del propio Ejecutivo". La presentadora considera especialmente llamativa la controversia en torno a la información que manejaban los distintos organismos sobre la situación en Ceuta.

"Marlaska, de alguna manera, para justificar la falta de reacción, ha puesto el foco en el CNI"

"Desde el CNI y Defensa se dice que se avisó y Marlaska, de alguna manera, para justificar la falta de reacción, ha puesto el foco en el CNI", ha señalado. En este sentido, Griso ha defendido que los servicios de inteligencia tienen entre sus responsabilidades velar por la seguridad de las fronteras, pero ha cuestionado que no se ponga el foco en la información de la que disponía Interior sobre sus propios efectivos. "Él tenía que tener información sobre sus propios policías y guardias civiles. No sé por qué no se pone el foco en eso, pero es llamativo", ha afirmado.

"Para nada la situación es normal"

Griso también ha rechazado que la situación en la ciudad autónoma pueda considerarse normal. "Para nada la situación es normal", ha asegurado, antes de referirse a los episodios de violencia registrados durante las últimas semanas.

La presentadora ha señalado además la contradicción que, a su juicio, existe entre parte de la población ceutí, que respalda a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, y el papel que están desempeñando los agentes ante la llegada de inmigrantes. Según ha explicado, algunos ciudadanos "no entienden por qué están protegiendo a inmigrantes que están actuando con violencia".

Griso también ha apuntado a la posible existencia de grupos organizados detrás de los disturbios. "Parece que empieza a saberse ya que hay grupos organizados que están organizando estas revueltas, disturbios... hacia las fuerzas de seguridad", ha afirmado.

A su juicio, la situación está todavía lejos de resolverse. "Creo que está muy lejos de resolverse el problema con 10.000 personas a su libre albedrío", ha señalado, mientras ha advertido de que es necesario encontrar una solución porque "la paciencia de la población ceutí" puede seguir aumentando.

Viajará este sábado a Ceuta

Con este escenario, Susanna Griso ha anunciado que este sábado viajará personalmente a Ceuta para comprobar sobre el terreno cuál es el ambiente que se respira en la ciudad.

"Mañana viajo a la ciudad de Ceuta para poder testar el ambiente, pasear por distintos puntos, tocará pasearme y hablar con mucha gente", ha explicado. La presentadora ha adelantado que durante su estancia podrá encontrarse con "muchos de los protagonistas" de la situación, justo antes de reincorporarse al programa el próximo lunes.

Susanna felicita al equipo de 'Espejo Público'

Antes de cerrar su intervención, Griso también ha querido reconocer el trabajo realizado durante el verano por el equipo que ha mantenido el programa al frente de la actualidad durante su ausencia.

"Enhorabuena por vuestro trabajo, que me consta que habéis hecho, que me lo han comentado muchas personas", ha trasladado, felicitando a Lorena y a todo el equipo por la labor desarrollada durante estas semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.