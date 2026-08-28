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¿Quién es Sara Yılmaz? Todo sobre la niña que interpreta a Duru en Una nueva vida

La pequeña Duru ha conquistado Una nueva vida, siendo la niña que tanto tiempo llevan soñando tener Ferit y Seyran. Pero, ¿quién se esconde tras este personaje? Te contamos todo sobre Sara Yılmaz, la joven actriz se pone en su piel.

Una nueva vida

Duru es una pequeña Seyran y Ferit no puede estar más enamorado de ella

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Borja Tamayo
Publicado:

Duru ha enamorado a los fans de Una nueva vida desde el primer momento en el que ha aparecido en pantalla. El personaje se ha convertido en la gran sorpresa de cara al final de la serie, llegando de imprevisto a la familia que Ferit y Seyran acaban de forjar.

Pero, ¿quién se esconde detrás de la hija de la pareja favorita de todos? Te contamos todo sobre Sara Yılmaz que, a pesar de su corta edad, ya destaca como una de las actrices turcas más prometedoras en Turquía.

Nacida el 19 de diciembre de 2019, Sara Yılmaz debutó por todo lo alto en la telenovela Kadere Karşı con tan solo tres años, apareciendo hasta en 39 episodios de dicha ficción. Un primer papel que la puso en el foco como actriz revelación de la televisión turca.

Esto le abrió las puertas a, valga la redundancia, Una nueva vida, presentándose al mundo entero como Duru Korhan. La pequeña, ya con seis años, ha compartido cómo ha sido esta experiencia y la gran oportunidad que ha sido conocer a la mismísima Afra Saraçoğlu, a quien se refiere como su "hermana".

Sin embargo, esto no es más que el comienzo de una trayectoria que apunta maneras. Porque, además de seguir obteniendo papeles tanto en películas como en series, la intérprete ya ostenta dos premios por su buen trabajo: Mejor Actriz Infantil en los Müzikonair Awards y Mejor Actriz Intantil en los Premios Kristal Marmara.

De igual modo, su especial carisma ha generado un gran revuelto en las redes sociales. Sara acumula más de 1 millón de seguidores en Instagram, donde expone públicamente sus proyectos y parte de su día a día.

Convertirse en Duru le ha permitido darse a conocer al mundo entero; no obstante, ha sido su enorme habilidad para la interpretación lo que la convierte como una de las grandes promesas de su generación. ¡Bienvenida a Una nueva vida!

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