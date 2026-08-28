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Alejandro Rojas-Marcos, de alcalde de Sevilla a atleta a los 85 años: "Siempre le he llevado la contraria a la vida"

Siempre se dedicó a la política, pero cuando descubrió el Hyrox, todo cambió. A sus 85 años, es atleta de élite y ya ha competido en tres Mundiales.

Alejandro Rojas-Marcos

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El deporte ha cambiado la vida de Alejandro Rojas-Marcos, un hombre de 85 años que dejó atrás la política para ser atleta de élite. Pasó de ser alcalde en Sevilla, a competir en Mundiales.

Todo comenzó cuando decidió probar Hyrox, una competición en la que se enamoró del deporte y de todo lo que le rodeaba. Ir a hacer deporte y que no le reconocieran como alcalde era algo que le encantaba.

Poco a poco, fue ganando confianza y logró clasificarse en grandes competiciones. En 2025 fue subcampeón del mundo en Chicago y en 2026 consiguió el bronce en Estocolmo. Fue en este campeonato en el que volvió a ser, con 85 años, el participante de mayor edad entre alrededor de 7000 atletas.

"Siempre le he llevado la contraria a la vida", afirma Alejandro, "me decían que cómo iba a ser político, que cómo iba a ser deportista...". Sin embargo, siempre tuvo claro que sería él quien manejaría la vejez y no al contrario y lleva por bandera el "¿y por qué no?".

Su objetivo ahora es clasificarse para el Mundial de 2027 y conseguir la única medalla que le falta, el oro. Un objetivo que no solo le llena de ilusión, sino que además le ayuda a mantenerse activo y sentirse más joven que nunca. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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