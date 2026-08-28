El diputado socialista ceutí Melchor León niega a Marlaska y reconoce amenazas de expulsión del partido: "No solo yo"

El ministro de Interior Fernando Grande- Marlaska comparecía a primera hora de este viernes en la comisión mixta de Seguridad Nacional del Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta y la gestión por parte del Gobierno.

Precisamente del desempeño del Ejecutivo ya ha hablado con anterioridad Melchor León, diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta. El socialista ha vuelto a analizar de manera muy crítica la gestión gubernamental y pone de manifiesto que su indignación ha aumentado tras escuchar al ministro, por considerar imprecisos los datos que ha esgrimido.

"No es que le desmiente yo, lo desmiente la realidad (…) Aquí quedan más de 10.000 personas", asegura basándose en los datos de comidas diarias repartidas entre los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras el asalto masivo del pasado 30 de julio.

Respeto solo para la ministra

Melchor León ha dejado un reconocimiento sin embargo hacia la ministra de Defensa, Margarita robles, convencido de ser la única del Ejecutivo que "desde el minuto uno dijo la realidad".

La sonada contradicción entre Marlaska y Robles sobre si existía o no información previa de Inteligencia, a cerca de un inminente asalto masivo a la frontera, abría un nuevo cisma en el Gobierno y lleva a mantener su total confianza en la titular de Defensa.

¿Presiones o amenazas?: "No solo yo"

Responde sin rodeosa la pregunta de si ha recibido presiones o mensajes que busquen silenciar su voz crítica y a parte de confirmar "presiones y amenazas" internas, sabe de otros compañeros que las han recibido.

"Para que no asistan a las manifestaciones que se han convocando el día 2, con amenazas de ser expedientado y expulsado del partido. Muchísimos diputados del PSOE de Andalucía", concluía.

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