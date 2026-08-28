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QUINTA TEMPORADA

El deseo más repetido para la quinta temporada de Y ahora Sonsoles: ¿bajará Sonsoles la temperatura del plató?

Nos colamos en el rodaje de la promo de la quinta temporada de Y ahora Sonsoles y le preguntamos a los colaboradores: ¿creen que Sonsoles Ónega bajará la temperatura del plató en esta nueva etapa?

¿Bajará Sonsoles Ónega la temperatura del plató?

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Y ahora Sonsoles está a punto de dar comienzo a su quinta temporada. Este lunes, arranca un nuevo capítulo en el programa y Sonsoles Ónega y sus colaboradores vuelven con más energía y novedades que nunca.

Ante el inminente inicio de temporada, le hemos preguntado a Sonsoles y a sus colaboradores qué esperan para esta nueva etapa. Y la respuesta nos ha sorprendido porque muchos coinciden en una cosa: lo que más desean es que Sonsoles baje la temperatura del plató.

"Eso es el infierno, no se puede bajar más", afirma Nacho Gay, entre risas. Otros, como Antonio Jimeno, optan por ser más prudentes y señalan: "Está perfecta... y además viene por contrato".

Con calor, con frío o con lo que les echen, Sonsoles y todos los colaboradores vuelven este lunes con más ganas que nunca. ¡No te lo pierdas!

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Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

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