Tensión entre Elisa Beni y Antonio Arráez por la visita de Aznar a Ceuta: "¿Para qué fue? Para nada"

Elisa Beni ha recordado la visita de José María Aznar a Ceuta durante su etapa como candidato a la Presidencia del Gobierno, después de que el expresidente del Gobierno haya vuelto a pronunciarse sobre la situación en la ciudad autónoma.

Durante su comparecencia, Aznar ha defendido que "en Ceuta se ha violado la integridad territorial de España" y ha asegurado que "quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional". El expresidente también ha reclamado "un cambio completo en la política del país" y ha advertido de que "la soberanía nacional no tiene vacaciones".

"Fue una transgresión"

En este contexto, Beni ha echado la vista atrás para recordar el viaje de Aznar a Ceuta, una visita que, según ha explicado, generó una importante repercusión en aquel momento.

"La verdad es que fue bastante revuelo porque nadie representativo había ido a Ceuta", ha recordado la periodista, que entrevistó a Aznar durante aquel viaje.

Beni ha destacado además el carácter excepcional que tuvo aquella visita, al tratarse del desplazamiento del entonces jefe de la oposición a la ciudad autónoma. "Fue una transgresión que el jefe de la oposición visitara Ceuta, en los años 90", ha señalado al recordar aquel episodio.

El recuerdo de aquella visita llega ahora después de que Aznar haya recuperado el protagonismo en el debate sobre la situación de Ceuta y haya reclamado una respuesta contundente por parte del Gobierno ante la crisis fronteriza.

Enfrentamiento entre Arráez y Beni

Antonio Arráez, por su parte, ha respondido también a esta declaración del expresidente del Gobierno. Apuesta por trasladar a la Península a las personas que se encuentran en Ceuta y repartirlas entre distintos territorios para evitar que toda la presión recaiga sobre la ciudad autónoma. Además, reclama la solidaridad del conjunto del país y cuestiona la visita de Aznar a Ceuta, al considerar que responde más a un enfrentamiento político con Pedro Sánchez que a una solución para la crisis. "¿Para qué fue Aznar a Ceuta? Para nada, solo para dañar políticamente a Sánchez".

Elisa Beni mantiene una postura diferente y pone el foco en la particular situación geográfica y política de Ceuta. Frente al argumento de Arráez, la periodista señala que precisamente la condición de ciudad fronteriza es clave para entender la presión que ejerce Marruecos: "Si Ceuta estuviera pegada a la Península, no estaría haciendo Marruecos lo que está haciendo".

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