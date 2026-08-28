¿Qué pone a 100 a David? De las bandas sonoras a una mariscada, sus secretos más personales

Llegar a cumplir 100 programas en Pasapalabra le ha dado a David para mucho más que acumular aciertos. Después de tantas tardes de concurso, el barcelonés también ha dejado entrever algunos de sus gustos, manías y pasiones, aunque pocas veces de una forma tan cercana y desenfadada como en este divertido test, que se une a la entrevista con la que ha celebrado su entrada en el exclusivo club de los concursantes centenarios.

La premisa es muy sencilla: ¿qué le pone a 100? Entre sus respuestas aparecen varias de sus grandes debilidades, desde las bandas sonoras hasta su debilidad gastronómica: el marisco. Además, David es muy sincero al contar su mayor disfrute por las mañanas: "Despertarme, mirar la hora en el reloj y ver que puedo seguir durmiendo".

Las preguntas también han servido para descubrir sus facetas menos conocidas... y qué le pone de los nervios. "Mil cosas y, cuanto mayor me hago, más", confiesa el concursante centenario. Entre ellas, destaca "la gente que no guarda silencio en el transporte público". "Y prohibiría fumar en los espacios públicos", añade.

Además, David confirma que es muy inquieto, curioso y con una enorme naturalidad. ¿Qué le pone en Pasapalabra, en AlaZ y en La Pista? ¿Qué le pone a 100 al viajar, en su tiempo libre o de buen humor? ¡Dale al play y descubre el lado más personal de David!

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