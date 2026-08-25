Jorge Dezcallar, tras la filtración a España de datos de agentes marroquíes vinculados con la crisis de Ceuta: "Marruecos, o ha mirado para otro lado o ha habido connivencia"

Un grupo de hackers ha hecho llegar a las autoridades españolas información sensible sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado marroquí, según informaciones del medio digital El Confidencial. Entre esos agentes estarían agentes del servicio secreto de Marruecos y al menos algunos de ellos estarían involucrados en acciones relacionadas con el asalto masivo a la frontera de Ceuta.

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcallar, ha abordado estas informaciones, de las que asegura no conocer nada más que lo publicado por el medio mencionado. Sí conoce al grupo de piratas informáticos que está detrás de la supuesta filtración, que no es la primera vez que actúa contra los intereses de Marruecos: "Desvelando información que puede ser sensible".

"70.000 me parecen demasiados. Marruecos no tiene 70.000 agentes de inteligencia", apunta Dezcallar, que sí considera que las listas de colaboradores pueden engrosar la cifra.

"Lo que dice es tremendo"

El también diplomático admite que las informaciones le han suscitado sorpresa. De ser ciertas la gravedad de la situación es extrema dado que vincula clara y directamente a las autoridades de Marruecos con el asalto a la frontera española: "Dice que lo que ocurrió en Ceuta (…) estuvo planeado por parte de un par de consejeros reales y por parte del director del Servicio de Inteligencia Interior, Abdellatif Hammouchi. Es una afirmación y una acusación muy seria. Si tienen pruebas, lo tendrán que probar. Yo, mientras no haya pruebas, uno no puede creer estas cosas".

Un conflicto que se remonta años atrás

Dezcallar destaca la enorme incertidumbre que envuelve las relaciones diplomáticas con Marruecos. Según dichas informaciones Marruecos amenazaría con liberar información supuestamente obtenida de los teléfonos de Pedro Sánchez y su entorno a través del software espía 'Pegasus'. Los dispositivos fueron hackeados tras recibir España al líder del Frente Polisario Brahim Gali por razones humanitarias en 2021: "Los marroquíes se molestaron mucho con aquello".

"¿Qué hay ahí? No lo sabemos realmente", admite el que fuera jefe de la Inteligencia española, que señala un hecho ciertamente sorprendente sobre la actitud del Gobierno de España: "Después no se ha hecho nada (…) No ha habido ningún interés de verdad por proseguir con el tema este. Yo no tengo más información".

Concluía el diplomático por dar un tirón de orejas a las autoridades españolas por la gestión de la frontera en Ceuta y Melilla y lanzaba también una advertencia a modo de pronóstico: "España lo que no puede, de ninguna forma, es dejar el control y la seguridad de su soberanía en manos de un país que lo que quiere es quedarse con Ceuta". Señala que no es la primera vez que Marruecos utilizaría la presión migratoria como arma política: "Si te pillan una vez, pues te pueden pillar, pero que te pillen dos veces... (…) En este caso Marruecos, o ha mirado para otro lado o ha habido connivencia, o ha habido dejadez por su parte (...) Se va a volver a producir".

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