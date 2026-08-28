Pedro Rodríguez, promotor de la 'Armada de la Solidaridad' que zarpará hoy a Ceuta: "Hay que devolver hasta el último de los ciudadanos que han invadido nuestro país"

La llamada 'Armada de la Solidaridad' zarpará este viernes desde distintos puntos de la costa española rumbo a Ceuta con el objetivo de trasladar un mensaje de apoyo a los ciudadanos de la ciudad autónoma tras la reciente crisis fronteriza. La iniciativa, promovida por un grupo de ciudadanos, reunirá a varias embarcaciones que partirán desde diferentes puertos del sur de España.

Pedro Rodríguez, promotor de esta flotilla solidaria, ha explicado que se trata de "una respuesta de los ciudadanos", así como de "una respuesta cívica y pacífica" con la que pretenden trasladar su apoyo a los ceutíes.

"Ceuta es España, Ceuta ha sido invadida"

"Ceuta es España, Ceuta ha sido invadida, España ha sido invadida", ha afirmado Rodríguez, que asegura que el objetivo de la iniciativa es hacer llegar "el abrazo solidario y de apoyo a la ciudad, a los ciudadanos, para que sepan que los españoles de la Península estamos con ellos".

El promotor de la flotilla ha asegurado además que los participantes quieren hacer suyo el sufrimiento de los ciudadanos de Ceuta: "Lo que están sufriendo lo sentimos también nosotros".

Rodríguez asegura que la llegada a Ceuta fue "perfectamente programada"

Durante su intervención, Rodríguez también se ha referido a la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma y ha defendido que se trató de una operación planificada. "Lo que ha ocurrido ha sido algo perfectamente programado por profesionales", ha sostenido.

El promotor de la 'Armada de la Solidaridad' ha puesto como ejemplo la magnitud del desplazamiento para defender su tesis: "Es inconcebible que del orden, para que se puedan imaginar, mil camiones con 80 o 100 ciudadanos de todas las partes y rincones de Marruecos se hayan concitado o reunido y pasado la frontera de Ceuta".

"Los empresarios de Ceuta están prácticamente arruinados, desmoralizados"

"Eso no se improvisa, eso se prepara meticulosa y logísticamente durante mucho tiempo", ha añadido.

Rodríguez ha insistido en la necesidad de prestar ayuda a la ciudad autónoma, especialmente a su tejido económico. "Ceuta ha sido invadida, a Ceuta hay que ayudarla", ha afirmado. En este sentido, ha asegurado que "los empresarios de Ceuta están prácticamente arruinados, desmoralizados" y que "la gente no puede salir a la calle".

A su juicio, la recuperación de la normalidad pasa por el apoyo económico y por reforzar la seguridad de la frontera. "Hay que tratar de que el Gobierno, en colaboración y apoyo de Europa, les ayude a que Ceuta vuelva a la normalidad", ha señalado.

"¿Cómo se consigue? Ayudándoles económicamente y dándoles confianza. ¿Cómo se les da confianza? Protegiendo perfectamente las fronteras para que esto no vuelva a ocurrir", ha defendido.

Rodríguez reclama el retorno de todos los inmigrantes

Por último, Rodríguez ha reclamado una respuesta firme frente a Marruecos y ha planteado que cualquier apoyo al país vecino debería abordarse por otras vías. "Si hay que apoyar a Marruecos y Magreb, hay formas más inteligentes que podríamos hablar, pero desde luego nunca permitir una invasión humillante a España", ha declarado.

El promotor de la flotilla ha concluido reclamando el retorno de quienes hayan entrado irregularmente en territorio español: "España, como además autoriza Europa, tiene que devolver hasta el último de los ciudadanos que han invadido nuestro país de una forma absolutamente ilegal".

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