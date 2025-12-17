Antena3
Pablo Motos, Trancas y Barrancas acorralan a Cristina Pedroche con sus preguntas sobre el vestido: "Prefiero no contestar"

La invitada se ha sometido a un test rápido por parte del presentador y las hormigas con la intención de saber más detalles sobre su vestido para las Campanadas.

Pablo Motos, Trancas y Barrancas acorralan a Cristina Pedroche con sus preguntas sobre el vestido: "Prefiero no contestar"

Cristina Pedroche ha llegado a El Hormiguero para hablar de las duodécimas Campanadas que presenta junto a Alberto Chicote. Como cada año, la presentadora ha avivado el gran misterio que rodea la noche más esperada: cuál será el vestido con el que sorprenderá al público.

En este momento, Pablo Motos, Trancas y Barrancas no han podido evitar la tentación de someter a la invitada a toda una retahíla de preguntas para tratar de sonsacarle algún secreto sobre qué llevará puesto en la gala con la que despediremos el 2025.

Ni el presentador ni las hormigas estaban consiguiendo dar en el clavo, pero sí que ha habido una cuestión que Cristina ha preferido no responder. Según han podido entrever Pablo y las estrellas del programa, parece que será un vestido 'caduco'. ¡No te lo pierdas!

