Del bloqueo al flechazo, la romántica historia de dos concursantes de El 1%: “Fueguito”

Qué mejor forma de concursar en El 1% que en familia o en pareja, como tanto ha sucedido en esta segunda temporada. En este programa, Arturo Valls ha descubierto dos curiosas historias de amor. La primera “anécdota chula” la ha contado Sandra, que tuvo con su pareja una segunda anécdota con final inesperado. “Nos fuimos a hacer una pequeña ruta y acabamos en el coche, porque hacía frío”, ha detallado. Lo que Arturo no se esperaba es lo que hicieron dentro del automóvil.

Arturo ha descubierto otra historia romántica tras la pregunta del 25%, que ha dejado eliminado a Andrés. Ha sido su novia, Sol, quien ha contado cómo llegó el flechazo. Se conocieron por redes sociales, pero ella llegó a etiquetarle como “el pesado de Instagram”.

Al parecer, no paraba de mandarle “fueguitos”. “Le acabé bloqueando”, ha revelado.

El amor llegó cuando los dos menos se lo esperaban cuando se encontraron en un autobús. El presentador ha bromeado con que el sentido del “fueguito” cambió entonces para Sol. ¡Dale al play y descubre la historia completa!