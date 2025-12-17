La pregunta que provoca una escabechina “récord” en El 1%: ¡arrasa con la mitad de los concursantes!

Antena3
La ronda del 50% ha provocado un terremoto en el plató: por los once eliminados y, sobre todo, por el dato de 39 jugadores que han gastado su pase. ¡Insólito!

Alberto Mendo
Publicado:

A lo largo de la segunda temporada de El 1% se han visto escabechinas bastante fuertes, alguna histórica con hasta 31 eliminados por culpa de Rocío Jurado. Por eso, el terremoto que se ha vivido con la pregunta del 50% en este programa ha podido parecer de baja intensidad con ‘sólo’ once fallos.

Nada más lejos de la realidad. La ronda ha tenido un efecto tsunami nunca visto en El 1%. Además de los once concursantes eliminados, 39 han usado el pase. “Es récord”, ha revelado Arturo Valls. Es decir, la mitad del plató no ha sabido resolver esta pregunta. Es más: teniendo en cuenta que estaban en liza 86 concursantes, el enigma ha arrasado con mucho más de la mitad.

Sin duda, la pregunta del 50% ha cumplido con la estadística que vaticinaba. Apenas 36 jugadores han encontrado la lógica en la fila de letras que se han encontrado. ¡Ponte a prueba para saber si superarías esta ronda!

