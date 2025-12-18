Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

A las 21:45 horas

Esta noche, Karlos Arguiñano despedirá el año en El Hormiguero

El chef será el último invitado de 2025 en el programa y promete deleitarnos con algunas ideas de recetas para estas fechas navideñas.

Karlos Arguiñano en El Hormiguero

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Karlos Arguiñano, que será el encargado de despedir el año en el programa. El chef más popular de la televisión llega para poner el broche final a 2025 con su energía inconfundible, su sabiduría culinaria y ese sentido del humor que lo ha convertido en uno de los personajes más queridos por el público.

Durante su visita, Arguiñano repasará cómo ha vivido este año, compartirá reflexiones personales y regalará anécdotas cargadas de optimismo y cercanía. Una charla distendida para cerrar la temporada por todo lo alto y despedir el año con una sonrisa, de la mano de una auténtica institución de la televisión.

Sobre él:

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más reconocidos de España y una figura clave de la televisión desde hace décadas. Su estilo cercano, su filosofía de cocina sencilla y su capacidad para conectar con varias generaciones lo han convertido en un referente absoluto. Más allá de los fogones, su presencia constante en televisión lo ha consolidado como uno de los rostros más queridos del panorama audiovisual.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Karlos Arguiñano en El Hormiguero

Esta noche, Karlos Arguiñano despedirá el año en El Hormiguero

Siete candidatos al premio de 98.000 euros de El 1%: tres valientes

Siete candidatos al premio de 98.000 euros de El 1%: tres valientes... ¡y una sola ganadora!

Arturo Valls flipa con las “Iron Putis”

Arturo Valls flipa con las “Iron Putis”, el grupo de amigas de una concursante de El 1%

Del bloqueo al flechazo, la romántica historia de dos concursantes de El 1%: “Fueguito”
Mejores momentos | 17 de diciembre

Del bloqueo al flechazo, la romántica historia de dos concursantes de El 1%: “Fueguito”

Mamen Mendizábal, víctima de una foto modificada en El 1%: “Qué cabrones, ¿no?”
Mejores momentos | 17 de diciembre

Mamen Mendizábal, víctima de una foto modificada en El 1%: “Qué cabrones, ¿no?”

La pregunta que provoca una escabechina “récord” en El 1%: ¡arrasa con la mitad de los concursantes!
Mejores momentos | 17 de diciembre

La pregunta que provoca una escabechina “récord” en El 1%: ¡arrasa con la mitad de los concursantes!

La ronda del 50% ha provocado un terremoto en el plató: por los once eliminados y, sobre todo, por el dato de 39 jugadores que han gastado su pase. ¡Insólito!

Una concursante de El 1% sorprende con el final de su segunda cita con su novio: “Acabamos en el coche y…”
Mejores momentos | 17 de diciembre

Una concursante de El 1% sorprende con el final de su segunda cita con su novio: “Acabamos en el coche y…”

Arturo Valls ha querido descubrir al completo la anécdota de Sandra, una ruta con su pareja en un día frío que terminó de forma inesperada.

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

Disfruta de la entrevista completa a Cristina Pedroche en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Cristina Pedroche en El Hormiguero

Vestido de luz: la impresionante creación de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero

Vestido de luz: la impresionante creación de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero

Publicidad