Esta noche, Karlos Arguiñano despedirá el año en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Karlos Arguiñano, que será el encargado de despedir el año en el programa. El chef más popular de la televisión llega para poner el broche final a 2025 con su energía inconfundible, su sabiduría culinaria y ese sentido del humor que lo ha convertido en uno de los personajes más queridos por el público.

Durante su visita, Arguiñano repasará cómo ha vivido este año, compartirá reflexiones personales y regalará anécdotas cargadas de optimismo y cercanía. Una charla distendida para cerrar la temporada por todo lo alto y despedir el año con una sonrisa, de la mano de una auténtica institución de la televisión.

Sobre él:

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más reconocidos de España y una figura clave de la televisión desde hace décadas. Su estilo cercano, su filosofía de cocina sencilla y su capacidad para conectar con varias generaciones lo han convertido en un referente absoluto. Más allá de los fogones, su presencia constante en televisión lo ha consolidado como uno de los rostros más queridos del panorama audiovisual.