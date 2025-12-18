Siete candidatos al premio de 98.000 euros de El 1%: tres valientes... ¡y una sola ganadora!

Tras una noche llena de tensión y anécdotas en El 1%, nada más y nada menos que siete concursantes han conseguido superar la pregunta del 5% y llegar a la última ronda. Han sido los candidatos a ganar un premio de 98.000 euros, aunque Arturo Valls les ha puesto antes otra tentación: 10.000 a repartir entre los finalistas. Cuatro han aceptado el trato, asegurándose 1.428 euros. Entre ellos estaba Diana, la odontóloga que poco antes había dejado al presentador flipando con su grupo de amigas: “Las Iron Putis”.

Por lo tanto, tres jugadores se han convertido en los valientes que se han enfrentado a la pregunta del 1%: Raúl, Dani y Ana. Arturo ha aclarado que el premio se dividiría sólo entre quienes acertaran. Sin embargo, no ha hecho falta. Sólo una persona ha dado con la lógica del reto: ¡Ana ha conquistado 98.000 euros!

La pregunta ha sido de lo más exigente. Raúl ha tentado a la suerte, Dani se ha quedado en blanco y Ana es la única que ha dado una respuesta con convicción. Unos tímidos aplausos ya anticipaban la celebración. Ana había comentado que, en su familia, sus hijos confiaban en sus opciones más que ella misma. Podrá darles la razón cumpliendo su deseo de llevarles al parque temático de Harry Potter. ¡No te pierdas el desenlace de este programa de El 1%!