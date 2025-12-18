Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Mejores momentos | 17 de diciembre

Siete candidatos al premio de 98.000 euros de El 1%: tres valientes... ¡y una sola ganadora!

Ana ha sido la única que ha acertado la última pregunta y, por lo tanto, se ha convertido en la campeona única del programa… ¡llevándose todo el premio en juego!

Siete candidatos al premio de 98.000 euros de El 1%: tres valientes

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Tras una noche llena de tensión y anécdotas en El 1%, nada más y nada menos que siete concursantes han conseguido superar la pregunta del 5% y llegar a la última ronda. Han sido los candidatos a ganar un premio de 98.000 euros, aunque Arturo Valls les ha puesto antes otra tentación: 10.000 a repartir entre los finalistas. Cuatro han aceptado el trato, asegurándose 1.428 euros. Entre ellos estaba Diana, la odontóloga que poco antes había dejado al presentador flipando con su grupo de amigas: “Las Iron Putis”.

Arturo Valls flipa con las “Iron Putis”

Por lo tanto, tres jugadores se han convertido en los valientes que se han enfrentado a la pregunta del 1%: Raúl, Dani y Ana. Arturo ha aclarado que el premio se dividiría sólo entre quienes acertaran. Sin embargo, no ha hecho falta. Sólo una persona ha dado con la lógica del reto: ¡Ana ha conquistado 98.000 euros!

La pregunta ha sido de lo más exigente. Raúl ha tentado a la suerte, Dani se ha quedado en blanco y Ana es la única que ha dado una respuesta con convicción. Unos tímidos aplausos ya anticipaban la celebración. Ana había comentado que, en su familia, sus hijos confiaban en sus opciones más que ella misma. Podrá darles la razón cumpliendo su deseo de llevarles al parque temático de Harry Potter. ¡No te pierdas el desenlace de este programa de El 1%!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

Siete candidatos al premio de 98.000 euros de El 1%: tres valientes

Siete candidatos al premio de 98.000 euros de El 1%: tres valientes... ¡y una sola ganadora!

Arturo Valls flipa con las “Iron Putis”

Arturo Valls flipa con las “Iron Putis”, el grupo de amigas de una concursante de El 1%

Del bloqueo al flechazo, la romántica historia de dos concursantes de El 1%: “Fueguito”

Del bloqueo al flechazo, la romántica historia de dos concursantes de El 1%: “Fueguito”

Mamen Mendizábal, víctima de una foto modificada en El 1%: “Qué cabrones, ¿no?”
Mejores momentos | 17 de diciembre

Mamen Mendizábal, víctima de una foto modificada en El 1%: “Qué cabrones, ¿no?”

La pregunta que provoca una escabechina “récord” en El 1%: ¡arrasa con la mitad de los concursantes!
Mejores momentos | 17 de diciembre

La pregunta que provoca una escabechina “récord” en El 1%: ¡arrasa con la mitad de los concursantes!

Una concursante de El 1% sorprende con el final de su segunda cita con su novio: “Acabamos en el coche y…”
Mejores momentos | 17 de diciembre

Una concursante de El 1% sorprende con el final de su segunda cita con su novio: “Acabamos en el coche y…”

Arturo Valls ha querido descubrir al completo la anécdota de Sandra, una ruta con su pareja en un día frío que terminó de forma inesperada.

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!
Mejores momentos | 17 de diciembre

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

“Es la primera vez que pasa”, ha comentado Arturo Valls al comprobar que los cien jugadores habían conseguido acertar la pregunta del 90%.

Disfruta de la entrevista completa a Cristina Pedroche en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Cristina Pedroche en El Hormiguero

Vestido de luz: la impresionante creación de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero

Vestido de luz: la impresionante creación de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero

"Esto me va a gustar": Cristina Pedroche da el visto bueno a los inventos de Japón de El Monaguillo

"Esto me va a gustar": Cristina Pedroche da el visto bueno a los inventos de Japón de El Monaguillo

Publicidad