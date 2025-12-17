Antena3
Artista de light painting

Vestido de luz: la impresionante creación de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero

El movimiento de fuentes de luz queda registrado en el sensor de la cámara durante una exposición larga.

Alberto Mendo
Frodo DKL es asturiano y se dedica profesionalmente a la creación de fotografías artísticas mediante Light Painting para todo tipo de eventos. Ha sido premiado en múltiples ocasiones, ha trabajado en distintas partes del mundo y en este programa ha creado una pieza de arte con Cristina Pedroche, en la que hemos visto un vestido de luz, en honor a sus vestidos tan originales de las Nocheviejas. Después, ha creado un Christmas navideño con Marron, Pablo, Cristina y el público de fondo.

El Light Painting es una técnica fotográfica basada en el uso de largas exposiciones en las que el obturador de la cámara permanece abierto durante varios segundos o minutos, permitiendo registrar el movimiento de fuentes de luz dentro del encuadre.

Durante la exposición, el sensor captura de forma acumulativa los trazos luminosos generados por linternas, LEDs, tubos de luz u otras fuentes controladas. Los elementos iluminados sólo quedan registrados en el momento en que reciben luz, mientras que el fondo permanece oscuro si no es expuesto directamente.

Técnicamente, se trabaja con:

  • Velocidades de obturación largas (desde varios segundos hasta minutos).
  • Diafragmas cerrados para controlar la entrada de luz.
  • Sensibilidades ISO bajas para reducir ruido.
  • Uso de trípode para mantener la cámara fija.

El resultado es una imagen donde el tiempo queda comprimido en una sola fotografía, transformando el movimiento de la luz en formas, volúmenes y estructuras visibles que no existen para el ojo humano en tiempo real.

En 1949, Pablo Picasso ya experimentó con esta idea en una sesión fotográfica utilizando una simple bombilla, creando dibujos luminosos en el aire.

