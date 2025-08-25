Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

INCENDIOS

Rifirrafe entre Pilar Rodriguez Losantos y Afra Blanco, sobre la gestión de los incendios: "Me estás tomando el pelo"

La presidenta de OkDiario reconoce en Espejo Público que: "La legislación se basa en una realidad que ya no existe".

Afra Blanco

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

España atraviesa ya su decimosexto día consecutivo sin parar de arder. Todavía siguen 15 focos activos, de los cuales 14 de ellos se encuentran en nivel 2. Se han calcinado ya más de 400.000 hectáreas pero, ¿de quién ha sido la culpa?. Según la presidenta de OkDiario, Pilar Rodríguez Losantos: "Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a una catástrofe natural distinta, dependiendo de la ciudad de donde vengamos, por ejemplo: En las Castillas están acostumbrados a los incendios, y suelen hacer cortafuegos; en los Pirineos saben cómo afrontar una nevada; y yo, que soy del Levante, sabemos cómo actuar ante una gota fría, pero es verdad que derivar en el autocuidado puede desencadenar en situaciones que son peligrosas".

"La gente actúa en base a sus experiencias"

La periodista critica la confianza de los poderes públicos en la "responsabilidad" de los ciudadanos de proteger y desarrollar el autocuidado de sus ciudades, ya que la gente "de muy buena fe, actúa en base a sus experiencias", pero los incendios de ahora, no son como los de antes, que se "apagaban con cubos de agua", sino que son mucho más peligrosos.

"Hay un problema de gestión"

La activista Afra Blanco, también ha querido participar en el debate de Espejo Público y ha admitido que: "Yo por suerte mi familia no corrió riesgo, pero hubo gente que sí, y que desobedeció esas recomendaciones. Hay algo que no se ha hecho, y es que hemos sabido que la Junta ha dejado de invertir 3 millones de Euros en prevención. El problema no es la normativa, es la gestión".

Unas palabras que no han gustado a Pilar Rodríguez Losantos quien ha contestado a la activista: "No es algo de dinero, sino de modelo, y eso se ve claramente en Castilla y León, donde ha aumentado el presupuesto dedicado a que los bomberos estén contratados durante el año".

A lo que Afra responde: "Eso es mentira, en los últimos 13 años ha caído un 90% la inversión en prevención"; y Pilar ha contestado: "Desde el año 2022, desde el incendio de La Culebra, se ha triplicado la inversión, porque el problema no es invertir en recursos públicos, sino es un problema de modelo".

Momento de tensión en el plató de Espejo Público

Unas palabras que han hecho saltar a la activista quien le ha dicho a Pilar: "¿Me estás tomando el pelo?, ¿Vienes a defender la gestión, de verdad?"; y Pilar le ha contestado: "Yo creo que no entiendes español. La legislación que ha habido tanto a efectos de incendios como inundaciones, eran legislaciones que funcionaban antes, pero los incendios no son los de antes. El 24 de octubre de 2024, Paiporta ponía que era un pueblo con bajo riesgo de inundación; y en los incendios ocurre lo mismo, se basan en una realidad que ya no existe".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Arroz caldoso de pollo de Karlos Arguiñano

Una receta con mucho encanto: Arroz caldoso de pollo de Karlos Arguiñano

¿Héroe o pirómano? Un acusado de provocar un incendio forestal es defendido por sus vecinos: “hicimos lo que teníamos que hacer, salvar casas y vidas”

¿Héroe o pirómano? Un acusado de provocar un incendio forestal es defendido por sus vecinos: “Hicimos lo que teníamos que hacer, salvar casas y vidas”

Fiscal Medio Ambiente

Hablamos con el fiscal delegado de medio ambiente en Málaga, Fernando Benítez: “Los incendios intencionados son una mínima parte, la mayoría son imprudencias”

Pilar Rodríguez Losantos, polémicas vacaciones de Sánchez
Restricción Polémica

La controvertida prohibición en la residencia de verano de Pedro Sánchez: "Lo utiliza como residencia de vacaciones"

Ana Iris Simón
PREGÓN

Ana Iris Simón, sobre el pregón de la Fiesta Mayor de Sants: "Es una ridiculización de una causa"

cirujano
SUCESOS

Un cirujano amputa los dedos del pie a su padre en la cocina y muere en la residencia: "Cuando le quitamos la venda vimos que le faltaban dos dedos"

Un hombre decidía operar a su padre en la cocina de su casa y finalmente este perdía la vida por una sepsis. Hablamos con Pepe Llorca, director de la residencia donde falleció en anciano.

Víctor Resco
INCENDIOS

La advertencia de un experto sobre los incendios: "No son más que la entradilla de lo que vamos a ver"

Víctor Resco desvela en Espejo Público si los espacios protegidos tienen mayor o menor riesgo de sufrir incendios: "La gente que vive en la periferia de un bosque protegido está 9 veces más expuesta a un incendio".

Paco Castañares

Paco Castañares explica su polémica entrevista en la que apuntó a los responsables de los incendios: "Nuestros campos están llenos de gas"

Afra Blanco

Rifirrafe entre Pilar Rodriguez Losantos y Afra Blanco, sobre la gestión de los incendios: "Me estás tomando el pelo"

Victor

Un vecino de León decide quedarse pese a la orden de evacuación: "Irse y volver y que no tengamos nada, también es un riesgo"

Publicidad