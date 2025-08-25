Rifirrafe entre Pilar Rodriguez Losantos y Afra Blanco, sobre la gestión de los incendios: "Me estás tomando el pelo"

España atraviesa ya su decimosexto día consecutivo sin parar de arder. Todavía siguen 15 focos activos, de los cuales 14 de ellos se encuentran en nivel 2. Se han calcinado ya más de 400.000 hectáreas pero, ¿de quién ha sido la culpa?. Según la presidenta de OkDiario, Pilar Rodríguez Losantos: "Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a una catástrofe natural distinta, dependiendo de la ciudad de donde vengamos, por ejemplo: En las Castillas están acostumbrados a los incendios, y suelen hacer cortafuegos; en los Pirineos saben cómo afrontar una nevada; y yo, que soy del Levante, sabemos cómo actuar ante una gota fría, pero es verdad que derivar en el autocuidado puede desencadenar en situaciones que son peligrosas".

"La gente actúa en base a sus experiencias"

La periodista critica la confianza de los poderes públicos en la "responsabilidad" de los ciudadanos de proteger y desarrollar el autocuidado de sus ciudades, ya que la gente "de muy buena fe, actúa en base a sus experiencias", pero los incendios de ahora, no son como los de antes, que se "apagaban con cubos de agua", sino que son mucho más peligrosos.

"Hay un problema de gestión"

La activista Afra Blanco, también ha querido participar en el debate de Espejo Público y ha admitido que: "Yo por suerte mi familia no corrió riesgo, pero hubo gente que sí, y que desobedeció esas recomendaciones. Hay algo que no se ha hecho, y es que hemos sabido que la Junta ha dejado de invertir 3 millones de Euros en prevención. El problema no es la normativa, es la gestión".

Unas palabras que no han gustado a Pilar Rodríguez Losantos quien ha contestado a la activista: "No es algo de dinero, sino de modelo, y eso se ve claramente en Castilla y León, donde ha aumentado el presupuesto dedicado a que los bomberos estén contratados durante el año".

A lo que Afra responde: "Eso es mentira, en los últimos 13 años ha caído un 90% la inversión en prevención"; y Pilar ha contestado: "Desde el año 2022, desde el incendio de La Culebra, se ha triplicado la inversión, porque el problema no es invertir en recursos públicos, sino es un problema de modelo".

Momento de tensión en el plató de Espejo Público

Unas palabras que han hecho saltar a la activista quien le ha dicho a Pilar: "¿Me estás tomando el pelo?, ¿Vienes a defender la gestión, de verdad?"; y Pilar le ha contestado: "Yo creo que no entiendes español. La legislación que ha habido tanto a efectos de incendios como inundaciones, eran legislaciones que funcionaban antes, pero los incendios no son los de antes. El 24 de octubre de 2024, Paiporta ponía que era un pueblo con bajo riesgo de inundación; y en los incendios ocurre lo mismo, se basan en una realidad que ya no existe".

