Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Mejores momentos | 17 de diciembre

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

“Es la primera vez que pasa”, ha comentado Arturo Valls al comprobar que los cien jugadores habían conseguido acertar la pregunta del 90%.

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Aunque la primera ronda de El 1% suele ser asequible, siempre deja algún eliminado. De hecho, es lo que se espera de la pregunta del 90% porque, en la encuesta previa, uno de cada diez ha fallado. Sin embargo, el público de este programa es tan bueno que ha roto las estadísticas: ¡los cien concursantes han acertado! Tampoco han fallado los invitados: Julián López, Mamen Mendizábal y Carlos Areces.

Julián López, Mamen Mendizábal y Carlos Areces, “invitados premium” para despedir la temporada de El 1%

Es imposible un arranque mejor en El 1%. “Creo que es la primera vez que pasa”, ha comentado Arturo Valls al descubrir que había “0 eliminados”. El momento inaudito ha dejado a todos los concursantes iluminados con la luz blanca, sin rastro del color azul.

En la pregunta del 90%, había que descubrir los dos números que se han colado en el curioso sueño de Zacarías. La lógica y la agudeza visual han sido claves en esta ronda, que se ha saldado con un insólito pleno. ¿Tan fácil era esta ronda? ¡Dale al play y compruébalo!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

Disfruta de la entrevista completa a Cristina Pedroche en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Cristina Pedroche en El Hormiguero

Vestido de luz: la impresionante creación de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero

Vestido de luz: la impresionante creación de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero

"Esto me va a gustar": Cristina Pedroche da el visto bueno a los inventos de Japón de El Monaguillo
Surrealista

"Esto me va a gustar": Cristina Pedroche da el visto bueno a los inventos de Japón de El Monaguillo

Cristina Pedroche vuela en El Hormiguero: el mago Yunke consigue
¡Impresionante!

La sorpresa del mago Yunke para Cristina Pedroche: ¡consigue que vuele en El Hormiguero!

¿Le roban el vestido a Cristina Pedroche? Así ha sido el desternillante sketch de Juan Carlos Ortega
Mucho humor

¿Le roban el vestido a Cristina Pedroche? Así ha sido el desternillante sketch de Juan Carlos Ortega

El cómico ha preparado un divertido sketch con inteligencia artificial donde un hombre ha conseguido ponerse el vestido de Cristina.

Una orquesta se enfrenta al chile más picante del mundo: ¿Podrán continuar con la función?
Increíble

Una orquesta se enfrenta al chile más picante del mundo: ¿Podrán continuar con la función?

El programa ha desafiado a la Film Symphony Orchestra con un reto prácticamente imposible de superar.

Cristina Pedroche aclara cómo decidió hacerse el vestido con su propia leche materna: "Tuve un posparto malo"

Cristina Pedroche aclara cómo decidió hacerse el vestido con su propia leche materna: "Tuve un posparto malo"

Pablo Motos, Trancas y Barrancas acorralan a Cristina Pedroche con sus preguntas sobre el vestido: "Prefiero no contestar"

Pablo Motos, Trancas y Barrancas acorralan a Cristina Pedroche con sus preguntas sobre el vestido: "Prefiero no contestar"

Rosa paga caro su despiste: un estrepitoso lapsus se convierte en lastre en El Rosco

Rosa paga caro su despiste: un estrepitoso lapsus se convierte en lastre en El Rosco

Publicidad