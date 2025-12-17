El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

Aunque la primera ronda de El 1% suele ser asequible, siempre deja algún eliminado. De hecho, es lo que se espera de la pregunta del 90% porque, en la encuesta previa, uno de cada diez ha fallado. Sin embargo, el público de este programa es tan bueno que ha roto las estadísticas: ¡los cien concursantes han acertado! Tampoco han fallado los invitados: Julián López, Mamen Mendizábal y Carlos Areces.

Es imposible un arranque mejor en El 1%. “Creo que es la primera vez que pasa”, ha comentado Arturo Valls al descubrir que había “0 eliminados”. El momento inaudito ha dejado a todos los concursantes iluminados con la luz blanca, sin rastro del color azul.

En la pregunta del 90%, había que descubrir los dos números que se han colado en el curioso sueño de Zacarías. La lógica y la agudeza visual han sido claves en esta ronda, que se ha saldado con un insólito pleno. ¿Tan fácil era esta ronda? ¡Dale al play y compruébalo!