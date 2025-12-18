Arturo Valls flipa con las “Iron Putis”, el grupo de amigas de una concursante de El 1%

Entrando ya en la recta final de este programa de El 1%, doce concursantes han conseguido superar la pregunta del 15%. Entre ellos, se encuentra Diana, a quien Arturo Valls ha querido conocer un poco más. La jugadora ha contado que es odontóloga, dejando en bandeja la broma del presentador: “Claro, me has dejado con la boca abierta”.

La concursante también ha revelado qué haría con el dinero si ganara el premio de El 1%. “Estamos reformando la casa y no iría mal un poquito de ayuda”, ha explicado. Pero no es el único objetivo. Arturo se ha quedado flipando al descubrir que su grupo de amigas se llama “Iron Putis”.

Diana ha detallado que, si le sobrara algo de dinero tras la reforma, le gustaría hacerles un regalo a esas amigas: “Un bolso, pero que no se vaya mucho de presu”. Arturo ha encontrado la definición perfecta: “Un putibolsi”. ¡Revive este divertido momento!