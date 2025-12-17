Mejores momentos | 17 de diciembre
Una concursante de El 1% sorprende con el final de su segunda cita con su novio: “Acabamos en el coche y…”
Arturo Valls ha querido descubrir al completo la anécdota de Sandra, una ruta con su pareja en un día frío que terminó de forma inesperada.
La pregunta del 60% “para algunos ha sido una cagada” en El 1%. El momento se prestaba a esa broma que ha hecho Arturo Valls porque diez concursantes han fallado el acertijo con los dos rollos de papel higiénico. Eso sí, 86 han superado la ronda y, a estas alturas del programa, supone un gran dato. De hecho, el público ya había logrado algo inédito con un arranque perfecto.
Entre los eliminados, el presentador ha descubierto a Sandra y le ha preguntado por “una anécdota chula” que ha visto en su historial. La jugadora ha contado que, tras conocer a su actual pareja en una aplicación de citas, tuvieron una segunda cita bastante curiosa… y con final inesperado.
“Nos fuimos a hacer una pequeña ruta y acabamos en el coche, porque hacía frío”, ha detallado. Lo que Arturo no se esperaba es lo que hicieron dentro del automóvil. ¡Dale al play y descubre los detalles!
