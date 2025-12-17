Una concursante de El 1% sorprende con el final de su segunda cita con su novio: “Acabamos en el coche y…”

La pregunta del 60% “para algunos ha sido una cagada” en El 1%. El momento se prestaba a esa broma que ha hecho Arturo Valls porque diez concursantes han fallado el acertijo con los dos rollos de papel higiénico. Eso sí, 86 han superado la ronda y, a estas alturas del programa, supone un gran dato. De hecho, el público ya había logrado algo inédito con un arranque perfecto.

Entre los eliminados, el presentador ha descubierto a Sandra y le ha preguntado por “una anécdota chula” que ha visto en su historial. La jugadora ha contado que, tras conocer a su actual pareja en una aplicación de citas, tuvieron una segunda cita bastante curiosa… y con final inesperado.

“Nos fuimos a hacer una pequeña ruta y acabamos en el coche, porque hacía frío”, ha detallado. Lo que Arturo no se esperaba es lo que hicieron dentro del automóvil. ¡Dale al play y descubre los detalles!