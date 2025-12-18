Mamen Mendizábal, víctima de una foto modificada en El 1%: “Qué cabrones, ¿no?”

Julián López, Mamen Mendizábal y Carlos Areces han sido el mejor trío de invitados en toda la segunda temporada de El 1%. Los tres han llegado muy lejos y han tardado en cometer su primer fallo. De hecho, aunque ha sido inevitable verlos iluminados de azul, han vuelto a acertar la pregunta del 30%, que ha tenido una inesperada protagonista.

Mamen se ha sorprendido cuando, tras el enunciado, aparecían cuatro imágenes suyas. Además, estaban dadas la vuelta y, rizando el rizo, una había sido modificada. Ahí estaba el reto para los concursantes y para los propios invitados: descubrir la foto trucada. Por supuesto, la periodista no ha fallado en esta ronda.

Sólo cuatro jugadores han quedado eliminados de los 31 que estaban en liza, por lo que 27 han acertado. A algunos incluso se les ha visto hacer contorsionismo para dar con la respuesta correcta. “He tenido días peores”, ha bromeado Mamen sobre la foto modificada, aunque ha apostillado: “Qué cabrones, ¿no?”. ¡Revive este momentazo en el vídeo!