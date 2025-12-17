Antena3
El lugar que fue testigo del vínculo entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein: "Aquí empezó la seducción"

La prensa americana ha relacionado recientemente a Ana Obregón con el magnate acusado de tráfico y abuso sexual Jeffrey Epstein. Aunque ella lo desmiente, The New York Times la señala como su pareja durante los años 80.

Ana Obregón y Jeffrey Epstein

Ana Obregón se ha convertido en la protagonista internacional de las últimas horas. Su nombre se ha visto relacionado con Jeffrey Epstein, el magnate financiero acusado de tráfico y abuso sexual que falleció en prisión a la espera de juicio. Millonarios, políticos y personajes de las altas esferas mundiales como Donald Trump se han visto relacionados en el caso Epstein, acudiendo a fiestas que este organizaba y que terminaban salpicadas por escándalos sexuales.

Nuestra colaboradora nunca ha ocultado que conocía a Epstein. El empresario se convirtió en una persona muy importante para Ana cuando esta vivía en Estados Unidos y llegaron a forjar una gran amistad. Sin embargo, nunca apuntó a una relación sentimental.

Ayer, Ana Obregón desmintió a The New York Times, asegurando que, aunque Epstein quiso tener algo más con ella, lo frenó a tiempo. Sin embargo, la prensa americana no tiene dudas: hubo algo más entre ellos.

Ana Obregón

El periodista Ronan Suarc nos ha llevado hasta el lugar en Nueva York que fue clave para el vínculo que tuvieron Ana y Epstein: el instituto de interpretación Lee Strasberg en el que estudiaba la actriz. Normalmente, quedaban a desayunar y Epstein le mandaba después un Rolls-Royce al centro dramático, aunque la dejaba en una esquina para que sus compañeros no les relacionaran. "Aquí empieza esa seducción, de quererla capturar", advierte Suarc.

El caso Epstein continúa vinculando a grandes figuras internacionales con el magnate y Ana Obregón ha sido una de ellas. Sin embargo, quedan muchas preguntas sin responder. ¿Realmente Ana Obregón y Epstein fueron solo amigos? ¿Saldrán a la luz más nombres?

Ana Obregón y Jeffrey Epstein

El lugar que fue testigo del vínculo entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein: "Aquí empezó la seducción"

