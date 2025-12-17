Disfruta de la entrevista completa a Cristina Pedroche en El Hormiguero

La presencia de Cristina Pedroche en El Hormiguero ha vuelto a generar expectación alrededor de las Campanadas que presenta junto a Alberto Chicote. Con naturalidad y complicidad, la presentadora ha hablado sobre esta esta cita tan especial marcada, una vez más, por el secreto de su vestido.

Lo primero que ha dicho sobre su icónica vestimenta de cada Nochevieja ha sido que va a "romper con todo" y que le ha costado mucho prepararse. "No me veo preparada", ha dicho tras asegurar que sigue poniéndose nerviosa.

Tras esto, Pablo, Trancas y Barrancas han conseguido acorralar a Cristina con su retahíla de preguntas. El presentador y las estrellas del programa han dado en la tecla y han provocado que la invitada se abstuviese de responder a una de ellas, sembrando así todo tipo de dudas.

Además, también ha habido tiempo para conocer cómo decidió hacer un vestido con su propia leche materna. Según ha contado, la idea surgió a raíz del postparto tan complicado que tuvo.