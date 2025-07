Del 'Comité Federal parodia' de un socialista crítico al 'Sánchez tiene el apoyo' de un 'sanchista'

"Estoy un poco espantado porque hemos asistido a un Comité Federal del PSOE que para mí ha sido una parodia". Es la contundente afirmación con la que el histórico socialista Pedro Bofill comienza su intervención en Espejo Público. "Pedro Sánchez ha expuesto en el Comité Federal unas explicaciones consistentes respecto a este escándalo de corrupción y tiene el apoyo del partido", responde otro histórico del partido, Diego López Garrido, más alineado con la línea más 'sanchista' del PSOE. Son las dos visiones contrapuestas de dos militancias diferentes sobre la situación que vive ahora mismo el partido tras el Comité Federal del pasado sábado.

Pedro Bofill argumenta su afirmación sobre el Comité Federal: "En mi época no se permitía hablar a favor de la Comisión Ejecutiva Federal de la que yo formaba parte, eran sólo intervenciones críticas y la sensación que saco de lo ocurrido el sábado es que fue una reunión de adhesiones inquebrantables al líder y eso es lo más opuesto a lo que dicen los estatutos; la misión de Comité Federal es examinar la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal y hacer un seguimiento de la labor del Gobierno, están ocurriendo cosas gravísimas y allí no se ha hecho ningún seguimiento, al menos por lo que ha trascendido".

Diego López Garrido responde: "Un presidente del Gobierno necesita el apoyo del partido y el apoyo del Parlamento. El del partido lo tiene porque el Comité Federal, máximo órgano entre congresos, le apoya, Y del Parlamento en este momento tiene que ganarse su comprensión de las medidas que va a presentar mañana (en el Pleno donde se abordará en exclusiva este episodio de corrupción). La sesión de mañana es quizá la más importante hasta el momento de esta legislatura".

"Votaré en blanco si el candidato es Sánchez"

Pedro Bofill, que fue diputado del PSOE en la década de los ochenta y portavoz del partido, es uno de los firmantes ahora de un manifiesto en el que militantes del partido piden la renuncia de Sánchez a la secretaría general del partido. "¿Votará al PSOE en las próximas elecciones?, le pregunta Susanna Griso. "Habrá que ver quién es el candidato y cuál es el programa, -responde Bofill-. Si el programa va contra los principios de la ética política y jurídica no podré votarlo, hoy en día hay una contraposición entre el PSOE y el Sanchismo, si el candidato en Pedro Sánchez yo votaré en blanco".

López Garrido también fue militante socialista y es ahora presidente de la Fundación Alternativas. Considera que Sánchez debe seguir en la presidencia del Gobierno. ""Yo no lo veo deslegitimado, -señala-. A él, desde el primer momento se le ha tachado desde la derecha de presidente no legítimo y eso no es así desde el punto de vista democrático. Si el PP cree que es un presidente que está deslegitimado que presente una moción de censura; dicen que no lo hacen porque no le dan los números y eso muestra que realmente Pedro Sánchez tiene el apoyo parlamentario".

"Sanchez tiene el apoyo del partido"

A la pregunta de por qué Sánchez no presenta una cuestión de confianza, López Garrido se remite al pleno monográfico de este miércoles. "La cuestión de confianza depende de lo que suceda mañana, de lo que hagan los partidos que hasta ahora le apoyan, es ya una especie de cuestión de confianza", afirma, tras considerar que en el caso de Paco Salazar, acusado por algunas trabajadoras de La Moncloa de acoso, López Garrido valora que Sánchez "ha admitido que falló 'in vigilando' y también 'in eligendo', ha admitido que se equivocó y el Comité Federal le ha dado el apoyo casi unánime".

Pedro Bofill, por su parte, considera como "un acoso tremendo" las críticas a Emiliano García Page en el Comité Federal y considera "más grave lo que dijo Illa, presidente de la Generalitat, al afirmar que criticar a Sánchez es criticar a todo el PSOE y que tras la expulsión de tres militantes corruptos el tema estaba poco menos que solucionado; la dignidad de un cargo exige la limpieza de todos los que te rodean".

